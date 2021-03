In Myanmar aangehouden BBC-journalist is weer vrijgelaten

De in Myanmar gearresteerde BBC-journalist Aung Thur is weer vrijgelaten. Dat meldt zijn werkgever maandag. De journalist van Myanmarese afkomst werd afgelopen vrijdagmiddag door agenten in burger ingerekend terwijl hij verslag deed in de hoofdstad Naypyidaw. De BBC kreeg daarna geen contact meer met hem. Details omtrent zijn arrestatie of vrijlating zijn niet bekendgemaakt. Een journalist van een lokaal medium werd gelijktijdig opgepakt - het is niet duidelijk of hij ook is vrijgelaten. Intussen duren de demonstraties tegen de militaire staatsgreep in Myanmar voort.

De junta greep op 1 februari de macht van de burgerregering van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Sindsdien zijn volgens de mensenrechtenorganisatie AAPP meer dan 26.000 mensen gearresteerd en vielen er zo’n 250 dodelijke slachtoffers. Ook zijn tot dusverre circa veertig journalisten gearresteerd, aldus de BBC. In Mandalay, de tweede stad van het land, bracht onvrede over de staatsgreep en het hardhandige optreden van de oproerpolitie zondag weer honderden betogers, onder wie artsen en leraren, op de been.

„Het aantal moorden heeft een ondraaglijke omvang bereikt, en daarom zullen we niet kunnen ontkomen aan het opleggen van sancties”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas maandag tegen verslaggevers voorafgaand aan een ontmoeting met EU-collega’s. Later op de dag worden EU-sancties bekendgemaakt tegen elf mensen die betrokken waren bij de staatsgreep en de onderdrukking van demonstranten. Ook Aziatische buurlanden hebben kritiek geuit op de behandeling van betogers. Heng Swee Keat, de vice-premier van Singapore, zei maandag dat zijn land „geschokt” is door het gewelddadige optreden tegen burgers en riep op tot een terugkeer naar democratie.