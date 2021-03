Het is vier uur geweest als Ridouan Taghi zijn hand opsteekt. Nadat hij maandagochtend een vraag van de rechtbankvoorzitter over de beschuldingen aan zijn adres kort maar beleefd af heeft gedaan met de woorden dat hij „vooralsnog niks heeft te melden”, luistert Taghi de hele dag ontspannen maar aandachtig. „Je kon hem af en toe een grapje horen maken”, zegt een advocaat die in de rechtszaal aanwezig was.

En nu de rechtbankvoorzitter aan het einde van een eerste, heel algemeen verhoor van kroongetuige Nabil B. voorlegt of de verdachten nog wat willen vragen, wil de hoofdverdachte Taghi – die voor het eerst aanwezig is – het woord wel. „Ik wil me niet direct richten tot die fantast”, zegt Taghi, bij wie een kalende kruin zichtbaar wordt nu hij de grote bos haar heeft laten afknippen die hij had bij zijn aanhouding eind 2019. „Hij spreekt over een club, maar met wie heeft hij persoonlijk contact gehad?”, zegt Taghi die een opvallend hoge stem heeft. Volgens Taghi lijdt Nabil B. aan „grootheidswaanzin.”

De kroongetuige beantwoordt die vraag rustig. „Ik heb het nooit over een club gehad. Dat heeft de recherche ervan gemaakt”, zegt de kroongetuige „Ik heb met een aantal personen te maken gehad en daar hoort Taghi ook bij.”

Lees hier onze uitgebreide reconstructie: Hoe 50 jaar war on drugs de generatie-Taghi voortbracht

Taghi, gekleed in een zwarte gewatteerde bodywarmer, vervolgt direct met een nieuwe vraag: „En heeft hij directe opdrachten gehad van de heer Taghi.” Geen directe opdrachten, luidt het antwoord van de kroongetuige. Maar wel indirecte, via doorgestuurde berichten die hij kreeg van de broers Saïd en Mohammed Razzouki, twee medeverdachten van Taghi.

„Het zijn aannames”, zegt Taghi. „Hoe weet hij dat die berichten van mij zijn? Staat mijn naam erboven of zo? Meneer spreekt van bewijs maar het zijn aannames. Hij is een orakel.”

Niet uit de tent lokken

Nabil B. laat zich niet uit de tent lokken en waar hij eerder regelmatig gemaand werd om minder snel te spreken, antwoordt hij nu heel rustig. Hij herkende berichten aan „de schrijfwijze” die Taghi gebruikte. „En sommige personen hebben het over Taghi gehad”, aldus Nabil B. Hij wijst dan naar de broers Saïd en Mohammed Razzouki. „Als je zoveel contact hebt, heb je geen naam meer nodig om te weten van wie die berichten zijn.”

Taghi verzucht daarna op een vraag van de rechter dat hij „deze pathologische leugenaar nu niks meer te vragen heeft”, maar hij laat meteen doorschemeren dat er veel meer vragen zullen volgen bij de volgende verhoren van de kroongetuige die vooralsnog gepland staan op 7 en 9 april.

Dankzij deze korte botsing tussen de twee hoofdrolspelers in de strafzaak Marengo, wordt duidelijk dat Ridouan Taghi zich actief zal verweren tegen de beschuldigingen aan zijn adres: leider van een criminele organisatie in wiens opdracht zes moorden zijn gepleegd en een serie pogingen daartoe zijn mislukt of voorbereid.

Lees hier over het begin van de rechtszaak maandag

De andere hoofdrol is tijdens de komende zittingsdagen vermoedelijk weggelegd voor Mohammed Razzouki. Hij is de jongere broer van Saïd, die justitie ziet als de rechterhand van Taghi en die nog altijd in een Colombiaanse cel wacht op zijn uitlevering aan Nederland.

Mohammed Razzouki voert als een van de weinige verdachten een actieve verdediging. Hij heeft een alibi opgegeven voor de belangrijkste beschuldiging aan zijn adres: een moord in de zomer van 2016 in het Utrechtse Overvecht. Uit het registratiesysteem van zijn sportschool blijkt volgens Mohammed Razzouki dat Nabil B. heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij die moord.

Als Razzouki zijn voormalige vriend Nabil B. omschrijft als „een oplichter met een gladde tong”, maakt de rechtbankvoorzitter een einde aan het verhoor met de conclusie: „Dat is geen vraag”. De toon voor het vervolg in april is echter gezet.