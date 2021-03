Hoogste stijging huizenprijzen in bijna 20 jaar

Koophuizen waren in februari gemiddeld 10,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging in bijna twintig jaar tijd. Dat blijkt maandag uit cijfers van het CBS.

Sinds het dieptepunt in juni 2013 zijn de huizenprijzen alleen maar gestegen. In 2019 zwakte de stijging iets af maar deze is in de loop van vorig jaar weer aangetrokken. Vergeleken met het dieptepunt in 2013 lagen de prijzen in februari ruim 59 procent hoger.

Ook werden afgelopen tijd meer huizen verkocht dan vorig jaar in dezelfde periode. In februari was dat 9,4 procent in vergelijking met vorig jaar in diezelfde tijd. In de eerste twee maanden van dit jaar lag dit percentage zelfs op bijna 26 procent. Vanaf 1 januari tot 1 april hoeven kopers tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting te betalen. Daarna geldt de vrijstelling alleen bij woningen tot 400.000 euro.

Vorig jaar nam de gemiddelde verkoopprijs van een woning toe met 334 duizend euro, de hoogst gemeten prijs sinds het begin van de meting in 1995. In Bloemendaal waren woningen het duurst: gemiddeld 863.000 euro. In het Groningse Pekela lag de prijs van een woning gemiddeld het laagste, met 164.000 euro. In bijna alle gemeenten (342 van de 355) is vorig jaar de verkoopprijs gestegen.

De stijgende huizenprijzen worden deels veroorzaakt door het tekort aan woningen. Het tekort is momenteel opgelopen tot 330.000 woningen en de vraag groeit nog steeds. Tijdens de formatie zal het oplossen van de woningnood een van de belangrijke thema’s zijn.