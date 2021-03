Het Nieuwe Instituut koopt maquette van Theo van Doesburg

Het was een geweldige opdracht voor Sophie en Hans Arp in 1926, toen ze werden gevraagd om het vervallen stadspaleisje Aubette in Straatsburg om te toveren tot amusementspaleis. Maar het was ook veel werk. Dus vroegen ze hun goede vriend Theo van Doesburg erbij en onderling verdeelden ze de ruimtes, om die met kleur en kunst te laten bruisen, zingen, dansen. Van Doesburg tekende voor onder meer de ‘grande salle’ een ontwerp van grote kleurvlakken over de wanden en het plafond. Daaronder konden mensen eten, dansen en avant-gardistische films kijken. Vervolgens kreeg Van Doesburg ruzie met de Arps, maar het ontwerp werd uitgevoerd en is een van zijn belangrijkste artistieke prestaties: een totaalconcept waarin bouwkunst en beeldende kunst versmelten.

Theo van Doesburg met medewerker in het Atelier van Van Doesburg, 1927. Foto Collectie RKD. Archief Theo en Nelly van Doesburg

Hoe hij dat ongeveer bedacht heeft, is binnenkort – zodra de coronamaatregelen het toestaan – te zien in Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam. Dat heeft namelijk een ontwerpschets van Van Doesburg voor de ‘grande salle’ verworven. De directeuren van HNI, Guus Beumer en Josien Paulides, reageerden aanvankelijk nog wat lauw toen het in maart 2020 op de Tefaf werd aangeboden – ze hebben wel meer schetsen van Van Doesburg in de collectie. Maar dat veranderde toen ze zagen dat deze tekening ‘een platgeslagen maquette’ was, zoals artistiek directeur Beumer het noemt: „Het was een ruimtelijk model, een hulpmiddel, gebruikt bij de uitvoering van het schilderwerk in Straatsburg.”

Niet alleen kenden ze geen andere ruimtelijke maquettes van Van Doesburg, ook vonden ze het fascinerend dat Theo’s weduwe Nelly het plat heeft ingelijst, als ware het een schilderij. „Ze heeft er een Mondriaantje van gemaakt”, aldus Beumer. In de kunstkringen waar Nelly zich begaf, schopt een autonoom schilderij het namelijk stukken verder dan een architectonisch hulpmiddel.

De verwerving van de maquette, die 550.000 euro kostte, is mogelijk gemaakt met steun van het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt en Galerie Gmurzynska, die het verkocht.

De ingelijste maquette van Van Doesburg. Foto Johannes Schwartz

Nieuwe koers

Op dit moment heeft het instituut een tentoonstelling over Nelly en Theo van Doesburg staan, tot juli, maar daar wordt de maquette niet in opgenomen. Het krijgt een centrale plek in de hal. De reden is dat het daar prominent wordt gepresenteerd als symbool van een nieuwe koers van het instituut: als nationale erfgoedinstelling. Dat is anders dan de ondersteunende taak die het in 2013 kreeg door de toenmalige fusie tussen Premsela, NAi en het Virtueel platform. „Wij moesten de ideologie van de creative industrieën vertegenwoordigen, een economisch gerichte term”, aldus Beumer die daarin de culturele ambitie miste. „Onderzoek is onze breedste basis”, vult zakelijk directeur Paulides aan. „Onze twintigste-eeuwse erfgoedcollectie kan een voedingsbodem zijn voor nieuwe modellen voor de toekomst, in meerjarig onderzoek rond architectuur, stedelijkheid, sociaal ontwerpen.”

Beumer, die later dit jaar afscheid neemt, vertelt erover in hun nieuw ingerichte research center, de voormalige bibliotheek. Daar wordt ook gewerkt aan meer digitale ontsluiting van de Rijkscollectie die HNI beheert op het gebied van architectuur en design.

Die multidisciplinariteit kenmerkt ook de kleurige architectuur van Van Doesburg, al bleek die niet altijd bestand tegen de buitenwereld. Na de opening van Aubette in 1928 verschenen tot zijn woede al snel bloemetjes op tafel. Het is niet gemakkelijk als avant-gardist om de wereld van vertrutting te verlossen. In Rotterdam komt zijn maquette, nog altijd platgeslagen, in de hal in een speciaal ontworpen ruimte: kaal, kubusvormig, en volledig vrij van bloemen.