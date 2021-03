Greensill sleurt Duitse steden en deelstaten mee in zijn val

Een aantal Duitse gemeentes wordt hard getroffen door de val van kapitaalverstrekker Greensill. In een poging om belastinggeld niet op rekeningen met een negatieve rente te laten krimpen, belegden gemeenten, steden en deelstaten ongeveer 500 miljoen euro bij de Australische ‘schaduwbank’ – publiek geld dat nu dreigt te verdampen.

Vorige week maandag vroeg de Duitse financiële toezichthouder Bafin het faillissement aan van de Duitse tak van Greensill. Eerder moest het Australisch-Britse moederbedrijf Greensill Group om uitstel van betaling vragen. De bank specialiseerde zich in het voorschieten van te betalen rekeningen, en financierde die rekeningen met het geld van beleggers. Maar Credit Suisse constateerde begin maart dat Greensill een riskante som aan Liberty Steel had uitstaan, 5 miljard euro, die grotendeels door Credit Suisse was gefinancierd. Daarop bevroor Credit Suisse de schuldpapieren, en in het kielzog van Credit Suisse trok de een na de andere investeerder zich terug.

Particuliere beleggers in Duitsland kunnen hun geld terugkrijgen; een fonds van de verenigde banken (Bundesverband deutscher Banken) zal ongeveer 3 miljard euro aan private partijen uitkeren, de hoogste uitbetaling sinds de val van Lehman Brothers.

Dat fonds zal moeten worden aangevuld door banken als Deutsche Bank en Commerzbank. Voor publieke beleggers ligt dat anders – sinds 2017 geldt niet langer het depositogarantiestelsel voor beleggingen van publieke instanties.

Daarom dreigt voor een aantal gemeenten, steden en deelstaten nu een financiële strop. Deelstaat Thüringen, bijvoorbeeld, belegde 50 miljoen euro bij Greensill. En de stad Monheim am Rhein in Noordrijn-Westfalen, met 41.000 inwoners, dreigt 38 miljoen euro te verliezen: naar schatting 20 procent van haar reserves.

Zo’n 26 Duitse gemeentes, die samen 255 miljoen euro bij Greensill hebben belegd, proberen nu langs gerechtelijke weg ten minste een deel van hun geld terug te krijgen. Daarbij blijft ook de Bafin niet buiten schot: de gemeentes zijn ontzet dat de toezichthouder al maanden onderzoek deed naar Greensill, zonder de publieke beleggers hierover te informeren. Bovendien, benadrukken zij, kreeg Greensill vorige zomer nog een A-rating, en leek een belegging daarom veilig.

De Bafin zat dus wederom te slapen, zo concluderen de gemeentes. De top van de financiële toezichthouder werd in februari al vervangen, omdat de miljardenfraude bij Wirecard jarenlang onopgemerkt bleef. In plaats van onderzoek te doen naar het zogenaamde fintech-wonder Wirecard, dat pretendeerde een miljoenenomzet te maken, concentreerde Bafin zich op de internationale critici van Wirecard.

Bovendien bracht deze week Der Spiegel naar buiten dat staatssecretaris van Financiën, Jörg Kukies, twee dagen voor het faillissement van Wirecard nog probeerde een staatsbank ertoe te bewegen nieuw krediet aan Wirecard te verstrekken. Kukies is nu de man die de Bafin reorganiseert.

De Bafin verdedigt zich met het argument dat er nu eenmaal niets over lopende onderzoeken naar buiten mag worden gebracht. Sinds 2019 volgde Bafin de Greensill-dochter in Bremen. Toen de Britse toezichthouder de banden tussen Greensill en Liberty Steel nader onder de loep nam, intensiveerde Bafin het onderzoek.

Critici van de getroffen gemeentes wijzen erop dat Greensill, ondanks de hoge rating, toch al enige tijd kritisch wordt gevolgd; en dat publiek geld nu eenmaal niet had mogen worden belegd bij banken die niet onder het garantiestelsel vallen.

Niet alleen gemeentes en andere overheden zijn slachtoffer van de ineenstorting van Greensill. Ook de Duitse omroepen NDR, SWR en SR hadden geld gestald bij de financiële instelling, zo bevestigden ze in Duitse media. Bedragen maakten ze niet bekend. Zij kunnen hun geld waarschijnlijk terugkrijgen.

Dat geldt mogelijk niet voor Hypo Real Estate, de vastgoedbank die in de financiële crisis van 2008 zwaar werd geraakt en voor miljarden aan overheidssteun overeind werd gehouden. Zonder die steun was HRE failliet gegaan en had het andere banken in zijn val meegesleept.

Volgens eigen opgave had HRE voor 75 miljoen euro bij Greensill ondergebracht. HRE claimt dat het zijn geld terug zou moeten krijgen, maar dat is nog niet zeker. HRE meent zelf dat het sinds 2015 geen financiële instelling meer is, maar een vermogensbeheerder is geworden.

Ook Cameron deed lobbywerk voor Greensill

Over het Greensill-schandaal komt nog altijd bijna met de dag meer saillante informatie naar buiten, vaak op basis van onderzoek van de Britse pers. Zo bleek afgelopen donderdag dat de Britse ex-premier David Cameron in 2020 voor het bedrijf heeft gelobbyd bij de Britse regering. Hij werkte al langer als adviseur voor Greensill en wilde dat het bedrijf aanspraak mocht maken op een speciaal type door de overheid gegarandeerde coronakredieten – iets wat alleen bedrijven die geen financiële instelling zijn mochten doen.

Cameron zou zelf gebeld hebben naar het ministerie van Financiën. Als beloning voor zijn advieswerk voor Greensill had Cameron de optie om aandelen te krijgen wanneer het bedrijf naar de beurs zou gaan. De kans daarop is inmiddels vrijwel nihil.

Een dag eerder, afgelopen woensdag, had de Financial Times al onthuld dat de familie van oprichter Lex Greensill in 2019 zo’n 200 miljoen dollar heeft verdiend door aandelen in het bedrijf te verkopen. Dat gebeurde op het moment dat een investeringsfonds van de Japanse bank SoftBank zo’n 1,5 miljard dollar in het bedrijf stopte. De Greensills konden toen hun aandelen verkopen.

Daarmee is Lex Greensill opvallend genoeg de tweede oprichter van een door SoftBank gefinancierde start-up die zelf flink wist te verdienen vlak voordat het desbetreffende bedrijf praktisch ten onder ging. In 2019 investeerde SoftBank ook in kantoorverhuurbedrijf WeWork. Daar werd oprichter Adam Neumann erg rijk van, maar in 2020 bleek dat het bedrijf in feite financieel aan de afgrond stond. Een beursgang werd afgelast en WeWork moest zich plotseling volledig richten op overleven in plaats van op groeien.

Op de investering in WeWork schreef SoftBank al miljarden af. SoftBank verliest vermoedelijk nu ook de 1,5 miljard dollar die het in Greensill heeft gestopt. En dat terwijl SoftBank de laatste maanden bezig was met minder roekeloos investeren en zich concentreren op de winstgevendheid van de bestaande investeringen.