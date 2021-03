‘Er was paniek bij veel leerlingen’

Scholier en leerlingenvertegenwoordiger Elijah Delsink (17) heeft zijn verhaal van tevoren opgeschreven. Hij is niet goed in dingen ter plekke bedenken, zegt hij via Microsoft Teams vanuit zijn kamer thuis. Het is een trekje dat veel voorkomt bij mensen met autisme, zegt hij. „Schrijven gaat me beter af dan spreken, dus het kan lang duren voordat ik reageer op een vraag. Niet heel handig als het een gesprek op snelheid is.”

Hij klinkt verontwaardigd en strijdbaar. Ruim driekwart van de eindexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt dit jaar geen extra herkansing, zegt Delsink. Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) liet 10 maart in een brief aan de Tweede Kamer weten dat dat niet kan, omdat er te weinig capaciteit is bij de uitvoerende organisatie, het College voor Toetsing en Examens. Ook mogen ze van Slob geen gebruikmaken van de zogenoemde ‘duimregeling’, waardoor één onvoldoende wel op het diploma komt te staan, maar niet meetelt.

Het gaat om 3.000 leerlingen in het speciaal onderwijs die via zogenoemde deelcertificaten examen doen, waarbij scholieren de examens van verschillende vakken spreiden over meerdere jaren – de meesten doen er twee jaar over. In totaal doen dit jaar 4.500 leerlingen in het vso examen. Het gaat om leerlingen met een handicap of beperking, leerstoornis, langdurige ziekte of gedragsproblemen.

Het frustreert Delsink: „Het is verschrikkelijk en een beetje lui van het kabinet. Dat er zelfs geen duimregeling komt voor deelcertificaatkandidaten, is zo onlogisch. Daar is helemaal geen extra capaciteit voor nodig. Het lijkt alsof het kabinet en minister Slob en geen moeite doen om de vele alternatieven te overwegen.”

De scholier richtte afgelopen jaar samen met twee medescholieren Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs op. Er is inmiddels een bestuur van negen leden. Hun doel is uit te groeien tot een gesubsidieerde, erkende vertegenwoordigende organisatie, zoals het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) voor het reguliere voortgezet onderwijs. De vso valt formeel onder het basisonderwijs, dus vallen de vso-leerlingen niet onder het LAKS.

Eerder trok Delsink de aandacht van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) en hoogleraren met zijn profielwerkstuk over een alternatieve therapie waarmee autisme genezen zou kunnen worden, en waarvoor hij meer dan 100 professionals en behandelaars sprak en 134 websites onderzocht. Afgelopen december won hij de Cicero debatprijs, voor de meest „opvallende, moedige en constructieve bijdrage aan het debat in Nederland”, waarvoor ook onder andere intensivist Diederik Gommers was genomineerd.

Delsink praat graag verder over het besluit van Slob, tussen het voorbereiden van zijn examens door. Na schooltijd, dat praat toch wat „relaxter” dan tijdens een tussenuur. Hij doet dit jaar examen in wiskunde, ict, natuurkunde, scheikunde, Nederlands en biologie, op havo-niveau. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat het gaat lukken.

Spreid jij je examens ook over meerdere jaren?

„Ja, ik ben zelf ook deelcertificaatkandidaat. Ik doe al mijn vakken dit jaar, behalve Duits. Ik heb met mijn school afgesproken dat, als ik door ga naar het vwo volgend jaar, ik volgend jaar het examen Duits nog op havo-niveau kan doen. Dan hoef ik niet een heel extra jaar te doen voor één vak.”

Wat wil jij bereiken voor deelcertificaatleerlingen?

„Ik pleit ervoor dat alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een extra herkansingsmogelijkheid krijgen, zoals de leerlingen in het reguliere onderwijs. Het kabinet kiest ervoor alleen een extra herkansing te organiseren voor de kleine groep diplomakandidaten, dat is maar een kwart van alle vso-examenkandidaten. Geef ook deelcertificaatkandidaten die optie.”

Waarom gebeurt dat niet?

„In een brief van minister Slob aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het komt door een gebrek aan capaciteit en tijd. Maar er zijn zoveel alternatieven, het lijkt alsof die niet eens zijn onderzocht. Laat leraren het examen afnemen bijvoorbeeld, of trommel andere vrijwilligers op en school hen om tot examinatoren. Of spreid die herkansingen over een langere tijd, want de deelcertificaatkandidaten gaan toch niet van school af. Maar nee, het is gewoon telkens hetzelfde mantra: geen tijd en geen capaciteit. Het lijkt een soort taperecorder die vast is gelopen.”

Is het een oplossing deze groep volgend jaar een extra herkansing te geven, als ze diplomakandidaat zijn?

„Dat zou al beter zijn, maar dan willen we dat wel nú weten. Veel leerlingen zakt de moed nu in de schoenen, sommigen haken van tevoren af. Dus vind ik dat de versoepelingen zouden moeten gelden voor zowel dit jaar als volgend jaar.”

Waarom heb je Leerlingen Belang VSO opgericht?

„Jarenlang werd er voor ons besloten, maar wel zonder ons. Minister Slob kondigde vorig jaar maart allerlei examenregelingen aan voor het voortgezet onderwijs, en noemde het vso helemaal niet. Er was paniek bij veel leerlingen in het speciaal onderwijs. Vanaf toen ben ik samen met Shaquille en Colin, twee van mijn bestuursleden, gaan strijden voor de belangen van leerlingen in het vso.”

Je bent ook nog bestuurslid van de WHO World Immunization Week en ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Hoe combineer je dat met schoolwerk?

„Veel mensen hebben sportclubs, relaties, banen, anderen gaan voetballen bij een clubje. Ik doe dit. Ik heb genoeg vrije tijd hoor.”

Kabinetsbesluit Te weinig capaciteit Het kabinet wil geen extra herkansing voor leerlingen in het speciaal onderwijs die hun examens spreiden over meerdere jaren (deelcertificaatkandidaten). Ook mogen ze niet één onvoldoende niet laten meetellen, de zogenoemde duimregeling. Daarmee legde het kabinet een aantal in december aangenomen moties van de Tweede Kamer, die hier juist om vroegen, naast zich neer. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs is het „onverantwoord” iets te organiseren waarvoor niet de juiste capaciteit beschikbaar is. Dat er een speciale training nodig is voor examinatoren – die het examen vaak mondeling afnemen – bemoeilijkt de zaak. Of deelcertificaatkandidaten volgend jaar een duimregeling krijgen als ze voor het diploma gaan, besluit het nieuwe kabinet.

