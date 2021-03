Dreigende sticker op de voordeur: ‘Deze locatie wordt geobserveerd’

Op zondag 28 februari twitterde GroenLinks-politicus Huub Bellemakers uit Nijmegen over een campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie in zijn stad. Bellemakers plaatste in zijn tweet een foto van een bijeenkomst van de NSB in Nijmegen tijdens de oorlogsjaren. ‘Foto van FvD in Nijmegen vanuit een andere hoek’, schreef hij er bij, doelend op FVD, de partij van Thierry Baudet.

De volgende dag vond Bellemakers drie stickers van Vizier Op Links op zijn deur. „Geobserveerde locatie stond erop.” En: „Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links.” Best intimiderend, zegt Bellemakers. „De eerste paar dagen kijk je over je schouder als je naar de supermarkt gaat. Ik heb mondkapjes van GroenLinks, maar die doe ik nu niet meer op. En ik heb eerst met mijn vriendin gesproken voordat ik een verkiezingsposter ophing.”

Zondag werd bekend dat Bellemakers niet de enige was van de actie van het anti-linkse platform Vizier op Links. De Leidse wetenschappelijk docent Nadia Bouras trof er ook een aan op de deur van haar huis. Net als Bellemakers ervoer Bouras de actie als bedreigend. „Toen ik de tekst las begon ik te trillen op mijn benen. Ik ben daar heel erg van geschrokken”, zei ze.

Vizier op Links is een relatief nieuw (sinds 2020) radicaal platform, waarvan onduidelijk is wie er precies achter zit, ondanks diverse pogingen van andere platformen om er meer over te weten te komen. Het manifesteert zich onder meer op chatkanaal Telegram. Op Twitter (16.800 volgers) zegt het platform „links activisme” in „onderwijs, rechtspraak en media tot de knokploegen van BLM en Antifa” aan de kaak te willen stellen. Het platform doet dat onder meer via ‘doxing’, het publiceren van persoonlijke gegevens, zoals adres of telefoonnummer.

Gevoel van herkenning

Oud-AIVD-medewerker Berrie Hanselman volgde het nieuws over de Vizier op Links met grote belangstelling – en een sterk gevoel van herkenning. Hanselman volgde tot 2015 bijna veertig jaar lang zowel radicale als extremistische organisaties en promoveert momenteel op links-extremisme aan de Universiteit Leiden. „Zulke acties zijn heel bedreigend en intimiderend voor wie het overkomt", zegt hij, „maar tegelijkertijd was de actie van dit weekend een van de minst gevaarlijke vormen van huisbezoek”. Hij typeert Vizier op Links dan ook als een „radicaal platform” , maar niet als extremistisch omdat niet tot geweld wordt opgeroepen.

Al decennia gebruiken vooral links- extremisten dergelijke ‘huisbezoeken’ om politieke en ideologische tegenstanders te intimideren, vertelt Hanselman. „Daarbij ging het vaak aanzienlijk harder aan toe dan nu. Dierenactivisten in het Verenigd Koninkrijk begonnen ermee. Hun methode waaide later over naar Nederland.”

In 2008 staken dierenactivisten in Hilversum een auto van een voormalig bestuurder van beursbedrijf EuroNext in brand; het gebeurde voor zijn huis. Asielactivisten van Sloop de deportatiemachine bekladden in 2016 de Haagse woning van het hoofd van de overheidsorganisatie die asielzoekers uitzet. Hun – even later uit de lucht gehaalde – website publiceerde adresgegevens van minister en ambtenaren die betrokken waren bij het asielbeleid.

Doel van de huisbezoeken en de publicatie van persoonlijke gegevens op internet, zegt Hanselman, is de bekendheid van de eigen organisatie te vergroten, nieuwe sympathisanten te trekken en tegenstanders schrik aan te jagen. Zeker bij minder bekende mensen die dit niet gewend zijn, zoals Bellemakers en Bouras, is het effect groot, zegt hij. En de ‘sticker-actie’ kreeg meteen veel media-aandacht. De SP in de Tweede Kamer stelde er Kamervragen over.

Vooral gericht op burgers

Het lijkt Vizier op Links met name te gaan om burgers die zich kritisch hebben uitgelaten over partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Zondag meldde kunstenaar en vormgever Yuri Veerman op Twitter ook doelwit te zijn geworden van de stickeractie. Veerman publiceerde in februari anti-Baudet posters op social media onder de titel: Het is maar een grapje. Te zien was de omtrek van het gelaat van Adolf Hitler. Op de plek van Hitlers snorretje stond het logo getekend van Forum voor Democratie.

Universitair docent Bouras trok al in september 2017 de aandacht van veel Baudet-sympathisanten op Twitter. Naar aanleiding van de bekladding van het huis van Baudet door het zogeheten Radicaal Anarchistisch Feministisch Front die maand, tweette Bouras: „Was het witte verf? Dat is namelijk zijn lievelingskleur.”

Zowel Bellemakers als Bouras kondigden aan aangifte te willen doen van de actie. Bouras kreeg steun van de Leidse universiteit en de politieke partij BIJ1, die de politie opriepen actie te ondernemen. De politie Amsterdam meldt aan NRC dat na de aangifte het Openbaar Ministerie zal onderzoeken of er iets strafbaars is gebeurd of niet. Zo ja, dan volgt nader onderzoek, aldus een politiewoordvoerder.

Volgens Vizier Op Links zelf gaat het om een onschuldige handelwijze. Zondag twitterde de organisatie dat de stickers „ludiek en vrij verkrijgbaar” zijn. „Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen.”

Aanpakken is moeilijk

Het strafrechtelijk aanpakken van Vizier Op Links wordt „heel erg moeilijk”, zo zegt advocaat Robert-Jan van Eenennaam, gespecialiseerd in onder meer stalkingzaken. „Voor bijvoorbeeld belaging of stalking moet je kunnen aantonen dat stelselmatig inbreuk is gemaakt op iemands persoonlijke levenssfeer. Dat wordt hier een probleem omdat het maar om een of een paar stickers gaat. Het enige dat het Openbaar Ministerie kan proberen is aan te haken op termen als: U bent onder observatie. Dat wekt de indruk dat het doelwit voortdurend wordt gevolgd. Dat zou de actie belaging kunnen maken.”

Andere advocaten achten een civielrechtelijk procedure kansrijker, bijvoorbeeld via een kort geding tegen de partijen waar het platform gebruik van maakt, zoals Twitter. Daarbij kan worden geprobeerd gegevens over de organisatoren, webhost en financiers te achterhalen, vertelt advocaat Otto Volgenant, gespecialiseerd in privacy- en mediarecht: „Daarbij wordt van Twitter of BackMe, waar donaties binnenkomen, geëist om de bij hen beschikbare gegevens over Vizier Op Links bekend te maken, omdat de slachtoffers aantoonbaar schade hebben geleden. Dat kan lukken, want die gegevens zijn er gewoon. Vervolgens kunnen slachtoffers een rechtszaak beginnen tegen de mensen achter Vizier Op Links.”