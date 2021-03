DNB maakt bijna verlies door noodbeleid van ECB

Het is een plusje waar het ministerie van Financiën in Amsterdam tot nu toe elk jaar wel op kon rekenen: een paar honderd miljoen euro, soms een miljard of meer, vloeit naar de staatskas uit de monetaire pot van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam. DNB maakt winst uit rente-inkomsten en keert die winst grotendeels uit aan de staat, haar enige aandeelhouder.

Maar die automatische inkomstenbron voor de staat komt onder druk, blijkt uit het maandag verschenen jaarverslag van DNB. De reden: de crisismaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), die negatief uitpakken voor het resultaat van DNB. Het monetaire beleid van de ECB, dat DNB en de andere nationale centrale banken uitvoeren, leidt voor DNB tot minder rente-inkomsten én hogere risico’s. Daarvoor moet de bank kostbare buffers aanleggen, die de winst drukken.

Over 2020 heeft DNB een zeer bescheiden winst gemaakt, van 15 miljoen euro. Het jaar ervoor ging het om krap 1,2 miljard euro. De komende jaren is verlies „niet uitgesloten”, aldus het jaarverslag.

Geen verliezen sinds 1947

Sinds 1947 heeft DNB – een instelling die de aandeelhouder graag tevreden houdt – geen verliezen meer geleden. Maar hoe lang dit zo blijft, is de vraag. „Onze winstvooruitzichten zijn niet heel florissant”, zei Klaas Knot, de president van DNB, maandag in een persconferentie. „Er hoeft maar íéts te gebeuren en de winst kan omslaan in een klein verlies.” Over 2020 had DNB al rode cijfers moeten presenteren, als het niet eenmalig had geprofiteerd van de verkoop van het voormalige bezoekerscentrum aan de Amsterdamse Sarphatistraat (opbrengst: 46 miljoen euro).

Als DNB de komende jaren verlies gaat lijden, hoeft de overheid dit niet aan te vullen. In de loop der jaren heeft de centrale bank ruime reserves opgebouwd, waar zij op kan interen. Knot sprak van „stevige buffers”.

Negatieve rente

Het ECB-beleid maakt het voor DNB niettemin steeds lastiger de eigen winst-en-verliesrekening sluitend te krijgen. Allereerst dalen de nettorente-inkomsten voor DNB. De ultragoedkope langetermijnleningen die DNB namens de ECB tot juni 2022 verstrekt aan banken, hebben negatieve rentes. Het levert DNB geen rente op, maar kóst haar per saldo rente. „Dit gaat ten koste van ons resultaat”, aldus het DNB-jaarverslag. Ook de ‘pandemie-noodopkopen’ van staats- en bedrijfsobligaties door de ECB pakken slecht uit voor het resultaat van DNB. De rente op de opgekochte leningen staat gemiddeld ook negatief. En dus vormen ze een kostenpost.

Daarnaast is het opkoopbeleid van de ECB aan toekomstige risico’s gebonden. Om die te ondervangen, bouwt DNB nu al extra buffers op – die van de winst afgaan. Het gaat vooral om een renterisico. De obligaties met zeer lage, vaak negatieve rentes blijven lang op de DNB-balans staan, of worden vervangen als ze aflopen. Maar mogelijk zal de ECB over een paar jaar wél de depositorente verhogen die zij betaalt aan banken. Nu staat die nog op minus 0,5 procent. De combinatie van lage ontvangen rente en hogere uitgekeerde rente zal tot verliezen leiden, waarvoor voorziening nodig zijn.

In de jaren 2015-2018, toen het ECB-opkoopprogramma voor het eerst draaide, zette DNB al jaarlijks 500 miljoen euro opzij vanwege het renterisico. Dat ging ten koste van de winst in die jaren. In 2020 werd 868 miljoen euro aan de voorziening toegevoegd, vanwege de risico’s van de pandemie-noodopkopen.

Lees ook: Centrale banken moeten ‘Bidens beest’ trachten te temmen

Opzwellende balans

„Ons risicoprofiel is enorm toegenomen”, zei Knot. Door de opkoop van obligaties en de verstrekking van langetermijnleningen aan banken is de balans van DNB vorig jaar verder opgezwollen, van 301 tot 452 miljard euro. Dat is het hoogste niveau ooit. Ter vergelijking: de omvang van de Nederlandse economie was in 2019 745 miljard euro. Eigenlijk zou DNB de buffers verder willen versterken om de risico’s te dekken, maar dit is door de geringe rente-inkomsten onmogelijk. „Dit is ongelukkig, maar such is life”, zei Knot.

De Nederlandse staat loopt door het ECB-beleid dividend mis van DNB, maar op een andere manier profiteert ‘Den Haag’ juist zeer van dat beleid. Door de opkoop van staatsleningen, tijdens de coronacrisis zwaar opgevoerd, drukt de Europese Centrale Bank de leenkosten voor overheden. Dankzij de ECB kan de Nederlandse overheid de miljardenschulden die zij nu opbouwt heel goedkoop financieren. De rente op tienjarige Nederlandse staatsleningen is nu minus 0,2 procent.