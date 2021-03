De Nikkei leeft op: komt de bubbel van 1990 terug?

Op de beursvloer in Tokio moeten handelaren en investeerders flink aan het dansen zijn, zou je zeggen. Na decennia klimmen, terugvallen, ploeteren en toch weer klimmen, is de Japanse beursgraadmeter de Nikkei namelijk weer beland op hetzelfde niveau als in 1990.

Daarmee is een periode van dertig jaar kabbelen goedgemaakt. Begin jaren negentig klapte een bubbel op de Japanse beurs en economie door een opeenstapeling van factoren, waaronder astronomische huizenprijzen en veel te hoge waarderingen voor aandelen.

Maar ondanks de flinke opleving van de Nikkei de laatste tijd zijn er vooralsnog weinig handelaren aan het dansen. De graadmeter doet het zó goed – hij groeit sinds de coronadip harder dan welke index dan ook – dat de prestaties zelfs met lichte argwaan bekeken worden. Zakenkrant Financial Times, persbureau Bloomberg en andere internationale financiële media vragen zich voorzichtig af of een nieuwe bubbel in de maak is. De schrik van de vorige crash zit diep.

Ineke Valke, beleggingsspecialist bij de Rabobank, kan kort zijn. Nee, van een zeepbel is nu geen sprake. De waardering van de Nikkei is tegenwoordig veel lager. Ze wijst op de koers-winstverhouding voor de komende twaalf maanden. Dat zegt iets over de hoogte van de waardering. Voor de Nikkei is die zeventien, voor de MSCI World-index, het wereldwijde gemiddelde, is dat negentien. „En in 1993 was het voor de Nikkei... wacht, ik zoek het even op. Ho! Ik kan het niet zien: de grafiek schiet van het beeldscherm af! Maar tegen de zeventig in ieder geval.”

De hoofdgraadmeter van Japan doet het nu goed omdat Japan het zelf goed doet, zegt Arjen van Dijkhuizen, die zich bij ABN Amro specialiseert in Aziatische economieën. „Japan is vrij goed in het managen van de coronavirusuitbraak, omdat het al vroeg ingreep. Ofschoon het een vergrijsde bevolking heeft, ligt het aantal doden er heel laag vergeleken met andere industrielanden.”

De verwachting is dat de Japanse economie dit jaar 3 procent groeit. Dat is flink voor het Aziatische land, waar de jaarlijkse groei doorgaans onder de 1 procent ligt.

Van Dijkhuizen: „Japan kent veel industriële multinationals die drijven op de staat van de wereldeconomie. Denk aan Sony en Toyota. En de mondiale industriële productie is sinds de tweede helft van vorig jaar weer aan het herstellen van de Covid-schok.”

Die industriële concerns zijn in de Nikkei vertegenwoordigd, wat verklaart dat die de laatste maanden zo aantrekt. Net als techaandelen, zegt Valke van Rabobank. Nu de wereldbevolking door lockdowns meer aangewezen is op technologie, doen dit soort bedrijven het goed. SoftBank, de techinvesteerder, is het op een na grootste fonds in de Nikkei.

Valke heeft goede hoop voor het Japanse bedrijfsleven. De winstgevendheid is de laatste jaren verbeterd, zegt ze. Dat komt door de lagere yen, de groei in de Aziatische regio en een cultuuromslag.

„Er is een oude Japanse anekdote”, zo vertelt Valke, „over twee piloten die in een cockpit zitten: de een oud, de ander jong. De jonge ziet het vliegtuig neerstorten, maar hij mag niet ingrijpen.” Juist die traditionele houding in het Japanse bedrijfsleven, om je te conformeren naar de managers en de ouderen, is onder premier Abe (2012-2020) steeds meer verdwenen. Japanse bedrijven geven nu meer ruimte aan tegenspraak, ook voor aandeelhouders. Zo worden nu toch pijnlijke ontslagrondes doorgevoerd.

Maar aan beleggen in Japan zit ook risico vast, benadrukt Valke. Het land kampt met structurele problemen, zoals de hoge staatsschuld en flinke vergrijzing. „Het is vaker gebeurd dat de Nikkei het even goed doet, maar dat beleggers het toch niet geloven en snel weer weg zijn.”