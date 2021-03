De dappere vrouwen achter Hugo de Groot

De Nederlandse geschiedenis zit vol verhalen over stoere mannen. Tachtig dappere soldaten verschuilen zich in een turfschip, om bij verrassing een Spaans bezettingsleger Breda uit te meppen. Twaalf zeebonken overleven een barre overwintering in een ‘Behouden Huys’ op Nova Zembla. Jan van Speijk, commandant van een kanonneerboot, blaast zichzelf op om uit handen van Belgische opstandelingen te blijven.

In een macho-parade als deze mag de rechtsgeleerde Hugo de Groot niet ontbreken. Op 22 maart 1621, nu precies vierhonderd jaar geleden, ontsnapte hij in een boekenkist uit Slot Loevestein. Het verhaal wordt doorgaans verteld als een koningsdrama, waarin mannen een spel op leven en dood met elkaar spelen. Stadhouder Maurits staat hierin een eigengereide coalitie van Hollandse regenten naar het leven.

Eén van hen is Hugo de Groot, de machtigste man van Rotterdam. Beschuldigd van ‘hoogverraad’ wordt hij in mei 1619 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij moet die uitzitten in Slot Loevestein bij Gorinchem. Zijn vrouw en een dienstmeisje gaan vrijwillig met hem mee.

Het Nederlandse Alcatraz

Het is aan deze vrouwen te danken dat De Groot een kleine twee jaar later uit het Nederlandse Alcatraz weet te ontsnappen. Een derde vrouw zorgt voor een gedaanteverwisseling van de vluchteling.

De echtgenote van De Groot, Maria van Reichersberch, komt op het idee van de vluchtweg via de boekenkist. Regelmatig gaat deze kist het slot in en uit, om de jurist van studieboeken te voorzien. ‘Dienstmaagd’ Elsje van Houweningen vergezelt de gekiste geleerde op de eerste etappe van zijn vlucht.

Jaren later zou Elsje het verhaal vertellen aan een Amsterdamse dominee, die er een boekje van maakt. Geen detail blijft ongenoemd. Maandenlang oefent De Groot om urenlang opgevouwen stil te kunnen zitten in een benauwde, dichte kist. Slechts gekleed in ondergoed en zijden kousen ontkomt hij aan zijn gevangenschap.

Aangekomen in het huis van een bevriende Gorkumse koopman weet Elsje de kist buiten het zicht van de meegekomen soldaten te manoeuvreren. Fluisterend maakte zij de vrouw van de koopman deelgenoot van de vluchtactie.

Zij licht haar man in, die op slag bloednerveus wordt en zegt dat De Groot het verder zelf maar moet uitzoeken, daar in die kist. Zijn vrouw blijft koelbloedig. Zij trekt erop uit om ‘verkleedkleren’ te regelen en keert al snel terug met de stoffige werkkledij van een metselaar. De Groot ontkomt via de achtertuin, die grenst aan de Grote Markt. Het is de dag van de jaarmarkt, met volop volk op de been.

Argwaan

Natuurlijk gaat het nog bijna mis in een epos zoals dit. De vluchteling laat zich door een voerman naar Waalwijk rijden. Bij het afrekenen wekt De Groot argwaan. Hij stuntelt met de munten in zijn geldbuidel. Hij kent de waarde van het geld niet, wat vreemd is, voor een arbeider. De koetsier zegt er iets van, maar gelukkig slaat hij geen alarm.

Mannen – met geld omgaan kunnen ze ook al niet. Niettemin weet De Groot veilig Parijs te bereiken, waar de Franse koning hem een fors jaarsalaris toekent. Echtgenote Maria en dienstbode Elsje voegen zich al snel bij de geniale geleerde om hem veilig door de gevaren van het dagelijks leven heen te loodsen.