Ziekteverzuim onder zorgpersoneel eind vorig jaar hoogste sinds 2002

CBS: hoe lager het inkomen, hoe groter de kans om te sterven aan corona

Mensen met een laag inkomen lopen tot twee keer zoveel risico te overlijden aan het coronavirus dan mensen met een hoger inkomen. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Minder bedeelden hebben überhaupt een grotere kans om te overlijden, dit blijkt nu niet anders te zijn voor de overlijdenskans door het coronavirus.

De cijfers hebben betrekking op de de eerste golf (maart tot en met juni) en gaan over mensen die in deze periode geen thuiszorg ontvingen of in een medisch centrum lagen. Het CBS hakte het inkomen van deze mensen in vijf gelijke delen. Mensen in de laagste inkomensgroep hadden tijdens de eerste golf twee keer zoveel risico om te overlijden aan het virus dan mensen uit de hoogste inkomensgroep. De middeninkomens zaten daar tussenin. Een dergelijk verschil in sterftekansen tussen inkomensgroepen geldt ook voor andere doodsoorzaken.

In totaal zijn in Nederland van maart tot en met juni 58.530 sterfgevallen geregistreerd. Daarvan zijn 10.067, ruim 17 procent, toe te schrijven aan het coronavirus. Dit percentage was in elke inkomensgroep vergelijkbaar. In elke inkomensgroep was dus ongeveer een gelijk gedeelte van het totaal aantal sterfgevallen toe te schrijven aan het coronavirus; omdat de groep met het laagste inkomen groter is dan andere groepen, hadden mensen uit dit cohort toch een hogere kans te overlijden aan het virus dan mensen uit de hoogste inkomensgroep.

Het algemene verschil in kans op overlijden is grotendeels te verklaren door een verschil in levensstijl. Zo roken mensen met een lager inkomen gemiddeld vaker en eten zij ongezonder. In het geval van het coronavirus speelt mogelijk ook een rol dat minder bedeelden vaak dichter op elkaar leven. Ook hebben zij vaker een baan waarbij het niet mogelijk is thuis te blijven of op werk afstand te houden.