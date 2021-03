Boze burgers op Leidsekade

Even leek het zaterdagmiddag of in Amsterdam de staat van beleg was afgekondigd. Hoewel ik zonder revolutionaire plannen het Leidseplein probeerde te bereiken, werd ik tegengehouden door een met wapenstokken en schilden uitgeruste politiemacht. Boven alles uit klonk het nerveuze geblaf van politiehonden.

Wat was er aan de hand? Hield Griepje Baudet in de buurt een opruiende toespraak? Was Femke Halsema ontvoerd door Willem Engel en zijn getrouwen? Of was er een openbare mondkapjesverbranding op til?

Nadat ik een flink stuk was omgelopen, kon ik vanaf de Nassaukade volgen wat er aan de overkant van de gracht gaande was. Honderden demonstranten stonden daar dicht opeengepakt op de smalle Leidsekade, ingesloten door de politie. Het is daar mooi wonen, maar niet op deze middag. Al die mensen urenlang voor je deur, zonder sanitaire voorzieningen, behalve jouw portiek, daar heb je die hoge hypotheek niet voor genomen.

De demonstranten stond er nogal doelloos bij. Ze waren met waterkanonnen van het Museumplein gejaagd en op deze geïsoleerde plek beland. Er werd wat gefloten en geschreeuwd en met de Nederlandse vlag gezwaaid, maar zonder veel bezieling. Af en toe klonk de yell „Liefde, vrijheid, geen dictatuur”, op een spandoek stond de slogan „Geen test – geen virus”, en enkele studentikoze meisjes droegen een bord met de tekst „Born to Be Free”, ook al zagen ze er zelf redelijk vrijgevochten uit.

Ook waar ik stond bleek zich een groep demonstranten op te houden, om een of andere reden afgesneden van de hoofdmacht op de Leidsekade. Het was, evenals aan de overkant, een gemêleerd gezelschap van mannen en (veel) vrouwen tussen, ruw geschat, de twintig en veertig jaar. Uiteraard droeg niemand een mondkapje, ook ik niet, moet ik er te eerlijk aan toevoegen. Hier liep een man rond met een bord waarop Hugo de Jonge en nog enkele andere autoriteiten „verraders” werden genoemd; Wilders maakt school.

Een jongen begon, leunend op zijn fiets, een discussie met enkele vrouwelijke demonstranten. „Jullie moeten je gewoon aan de regels houden”, zei hij. „Jij zult je wel aan de regels houden tot je kapot gaat”, antwoordde een van de vrouwen chagrijnig. Dat woord ‘kapot’ was een populair woord onder de demonstranten. Nederland gaat kapot aan ‘de maatregelen’, daar kwam het op neer. Het woord werd ook in yells verwerkt: „Ga je kapot, dan ga je kapot.”

Geweldpleging door demonstranten heb ik niet gezien. Ze lieten zich op de Leidsekade uiteindelijk per bus uit het centrum verwijderen. Toen ik de volgende morgen weer over de Leidsekade liep, was er niets meer te merken van het tumult van de vorige dag, afgezien van die ene flyer met de tekst „NOS fakenews”, die niet opgeveegd was. Dat papiertje zou je als een symbool kunnen beschouwen van dergelijke demonstraties: het gestolde wantrouwen van deze boze burgers tegen alles wat zij in Nederland associëren met het begrip ‘macht’.

Hopelijk worden ze ook zo boos als hun helden ooit de macht grijpen. De eerste greep van Engel is mislukt: zijn partijtje haalde vorige week geen zetel. Ja, natuurlijk heeft hij al over ‘verkiezingsfraude’ geklaagd.

Trump is terug. Hij woont in Nederland. Soms heet hij Wilders, soms Griepje Baudet, soms Eerdmans, soms zelfs Engel.