Ook mijn man werkt nu al een jaar thuis. Soms sluip ik stilletjes zijn werkkamer binnen, met koffie, Zoom-meeting of niet. Vandaag kijkt hij enigszins gegeneerd. „Moest voor de opdracht”, appt hij me later. Verwijzend naar de thermische bivakmuts die hij op zijn hoofd had.

