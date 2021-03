Amnesty: geen boycot WK, maar druk FIFA nodig op Qatar

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept de wereldwijde voetbalbond FIFA op om druk uit te oefenen op het regime van Qatar om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. In een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino vraagt Amnesty de voetbalbond maandag „haar verantwoordelijkheden na te komen” door de „mensenrechtenrisico’s te voorkomen of te beperken”. Ook dringt de mensenrechtenorganisatie er bij de KNVB, de staf en spelers van het Nederlands elftal en de supportersverenigingen op aan de oproep te ondersteunen. Deze week beginnen de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar. Het Nederlands elftal neemt het woensdag op tegen Turkije.

Amnesty is geen voorstander van een boycot van een voetbaltoernooi. In plaats daarvan hoopt het dat overheden en voetbalbonden publieke druk uitoefenen op Qatar, zodat de Golfstaat de mensenrechten verbetert. Specifiek wijst Amnesty nu op arbeidswetgeving voor buitenlandse werknemers. Die is volgens de mensenrechtenorganisatie weliswaar hervormd en verbeterd, zodat arbeidsmigranten meer bescherming zouden genieten. In de praktijk schiet de naleving daarvan tekort en blijven „duizenden arbeiders slachtoffer van uitbuiting”, doordat ze meer uren werken dan is toegestaan, worden onderbetaald of beperkte toegang hebben tot de rechtbank.

„Het WK zou gewoonweg niet mogelijk zijn zonder de arbeidsmigranten, die 95 procent van de beroepsbevolking in Qatar vormen. Ze werken aan de bouw van stadions en andere WK-faciliteiten, de aanleg van wegen en de metro, in de horeca en de beveiliging”, stelt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland. Onlangs bleek uit onderzoek van The Guardian dat meer dan 6.750 arbeidsmigranten zijn omgekomen in aanloop naar het WK. Vanuit de voetbalwereld werd daar nauwelijks op gereageerd; alleen in Noorwegen spraken zes clubs zich uit voor een boycot en een Duits voetbalsupporterscollectief wees erop niet naar de Golfstaat af te reizen.

