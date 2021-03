Als één van de drie Range Rovers De Bunker inschiet, denkt iedereen: Taghi is binnen

Twee drones vergezellen om 7.45 uur een hoger vliegende politiehelikopter in het luchtruim boven De Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, en vanuit de verte is nog meer gebrom hoorbaar. Het is een helikopter van de marechaussee die langzaam in de richting van de rechtbank vliegt. Als die helikopter erboven hangt, komen drie bepantserde Range Rovers van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT), dat verantwoordelijk is voor het vervoer van verdachten naar en van de beveiligde rechtbank, in colonne aanrijden.

De tweede auto schiet de garagekelder van De Bunker binnen terwijl de twee andere wagens de ingang van twee kanten blokkeren. Niemand die het kan weten wil het zeggen, maar een aanwezige cameraman van RTL Boulevard zegt wat iedereen denkt: Ridouan Taghi is zojuist voor het eerst De Bunker binnengebracht. De cameraman staat er al uren en heeft eerder twee andere beveiligde transporten op beeld vastgelegd.

Taghi voor het eerst naar rechtbank, ‘grootste beveiligingsoperatie ooit’

Terwijl nog meer betrokkenen worden aangevoerd, lossen even verderop medewerkers van een raamdecoratiebedrijf een vrachtwagen met spullen. Ze zijn de bijzondere beveiligingsmaatregelen rond het bedrijventerrein aan de rand van Amsterdam-Osdorp inmiddels wel gewend. „Vorige week hing die helikopter hier ook al boven, bij die zaak van die Chileen”, zegt een medewerker van het bedrijf. Vorige week hoorde Richard R., alias Rico de Chileen, veertien jaar cel tegen zich eisen voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Rico wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een handlanger van Ridouan Taghi maar wordt in een separate zaak vervolgd.

De rechtbank begint deze maandag, na drie jaar van inleidende zittingen, aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Taghi. Hij wordt samen met zestien andere verdachten vervolgd voor zes moorden en een serie pogingen en voorbereidingen.

Select groepje aanwezig

Vanwege de coronamaatregelen heeft slecht een select groepje journalisten toegang tot de rechtbank, twee tekenaars en zes verslaggevers. De rest van de pers kan via een videoverbinding meekijken in het perscentrum op Schiphol dat speciaal werd ingericht voor de MH17-zaak. Enkele zittingszalen zijn ingericht voor het publiek. Ook hier is de marechaussee prominent aanwezig en worden auto’s streng gecontroleerd.

Een verslaggever van het AD fotografeert een groep jonge mannen die zwijgend richting de rechtbank lopen. Ze zijn gekleed in zwart en wit en dragen T-shirts met daarop ‘No fair trial’. Het is een echo van de woorden van Ridouan Taghi die bij zijn eerste verhoor in januari 2020 zei dat hij niet gelooft in een eerlijk proces. „Geef mij maar levenslang”, zei hij bij die gelegenheid. „Dat bespaart een hoop centjes.”

Meer dan een jaar na zijn aanhouding begint nu de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Overigens is een van de verdachten er nog niet: Saïd Razzouki zit nog altijd vast in Colombia, in afwachting van zijn uitlevering. Hoewel zijn advocaten onlangs zijn verdediging hebben neergelegd omdat normale juridische bijstand niet mogelijk is, ziet de rechtbank in zijn afwezigheid geen reden om de behandeling van de zaak nog langer uit te stellen.

Als het OM om 10.30 uur begint met een korte voordracht van de verdenking zit Ridouan Taghi rechts voorin in de zaal naast zijn advocaat Inez Weski. „Vooralsnog heb ik niks te melden”, zegt hij. Hij leunt met beide ellebogen iets voorover op de tafel. Zijn bos haar, die hij had bij zijn aanhouding in Dubai, heeft hij laten afknippen.

De rechtbank heeft zittingsdagen gepland tot de zomer van 2022. Een vonnis wordt niet voor eind 2022 verwacht.