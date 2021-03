137 doden bij aanslag in Niger

Bij een aanslag in drie dorpen in het zuidwesten van Niger zijn zondag 137 mensen omgebracht. Dat hebben de lokale autoriteiten maandag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De aanval werd door gewapende mannen uitgevoerd in de Tahoua-regio, nabij buurland Mali. De regering heeft vanaf dinsdag drie dagen van rouw afgekondigd.

Wie de mogelijke daders zijn, is niet bekendgemaakt. In het gebied rond de grenzen tussen Niger, Mali en Burkina Faso worden vaker grootschalige aanvallen uitgevoerd, veelal door jihadisten en vaak met veel doden tot gevolg. „Door zich nu systematisch op de burgerbevolking te richten, hebben deze gewapende bandieten weer een nieuw niveau van afschuw en barbaarsheid bereikt”, zo stelde een woordvoerder van de Nigerese autoriteiten.

Het was een bloederige week in de regio: vorige week maandag kwamen bij aanvallen ook al 58 mensen om het leven. In het gebied zijn strijders van terreurorganisaties Islamitische Staat en Al-Qaida actief en de regio wordt al jarenlang geteisterd door geweld. Sinds de Nigerese verkiezingen in februari was het er relatief rustig, maar het geweld laaide afgelopen week opnieuw op.