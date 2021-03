‘Wij zullen niet gehoorzamen’, roepen Turkse vrouwen

‘We zijn niet bang! We zullen niet gehoorzamen!” De stemmen van honderden Turkse vrouwen weergalmen in koor door de seculiere wijk Kadiköy in Istanbul. Het is een bonte stoet, met witte mondkapjes, paarse paraplu’s en regenboogvlaggen. Ze scanderen pro-lhbti-leuzen, roepen om het aftreden van president Erdogan, en juichen als iemand door een megafoon roept: „Je kunt miljoenen vrouwen niet in hun huizen opsluiten. Je kunt ze niet verwijderen van de straten en de pleinen.”

In diverse steden gingen vrouwen zaterdag de straat op om te protesteren tegen Erdogans besluit om Turkije terug te trekken uit het Verdrag van Istanbul, ’s werelds eerste bindende verdrag ter preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen. Het nieuws sloeg in als een bom bij vrouwenrechtenorganisaties. Volgens hen is het verdrag cruciaal bij de bestrijding van huiselijk geweld.

En dan te bedenken dat Turkije onder diezelfde Erdogan in 2011 het eerste land was dat het Verdrag van Istanbul ondertekende. Maar lang niet alle onderdelen zijn geïmplementeerd, zoals de bouw van voldoende opvanghuizen voor vrouwen. Het verdrag kwam steeds meer onder vuur te liggen van conservatieve politici en religieuze groepen die beweren dat het verdrag de nationale waarden aantast, de eenheid van het gezin ondermijnt en lhbti’s normaliseert.

„De regering heeft het verdrag weliswaar nooit volledig geïmplementeerd, maar we hadden in ieder geval een document waarnaar we konden verwijzen en waarmee we de regering onder druk konden zetten”, zegt Gül Erdogmus, een advocate voor het platform We Will Stop Femicide, een organisatie die aandacht vraagt voor de sterke stijging van het aantal moorden op vrouwen. Het platform telde vorig jaar 370 femicides (moorden op vrouwen of meisjes vanwege hun geslacht).

„Het Verdrag van Istanbul verplichtte de regering bijvoorbeeld periodiek cijfers te publiceren van huiselijk geweld tegen vrouwe en moorden op hen – wat ze slechts twee keer heeft gedaan”, zegt Erdogmus. „Ook zorgde het verdrag ervoor dat de regering een alarmnummer instelde en richtlijnen gaf hoe om te gaan met situaties waarbij vrouwen gevaar lopen.”

Femicides vinden meestal plaats in de relationele sfeer. De daders zijn afgewezen aanbidders, jaloerse vriendjes, bezitterige echtgenoten. Neem de zaak van Nurcan Demiröz, in Antalya in 2017. Haar ex-man vermoordde haar door een staaf dynamiet tot ontploffing te brengen in haar huis. Of de zaak van Hüseyin Temurtasş in Izmir, die op 14 maart zijn eigen vrouw doodschoot met vijf kogels, volgens zijn verklaring omdat ze het huis uit ging „zonder mijn toestemming”.

Dochter Erdogan steunt besluit

Huiselijk geweld komt zowel voor in seculiere als in religieuze kringen. Daarom waren ook sommige conservatieve vrouwengroepen voorstander van het Verdrag van Istanbul. De meest prominente was de Vrouwen en Democratie Associatie (KADEM), waarvan Sümeyye Erdogan-Bayraktar, dochter van de president, vicevoorzitter is. Toen het debat vorig jaar op zijn hoogtepunt was, publiceerde KADEM een verklaring ter ondersteuning van het verdrag. Maar dit weekend kwam KADEM met een krachteloze verklaring, waarin ze begrip toont voor Erdogans besluit omdat het verdrag een splijtzwam zou zijn geworden in de samenleving.

Volgens Hilal Kaplan, columniste van de regeringsgezinde krant Sabah, heeft het verdrag juist tot meer huiselijk geweld geleid. „Sinds Turkije het aannam is het aantal femicides verdubbeld. Een van de redenen is dat de definitie van geweld in het verdrag ambigu is, maar de bestrijding ervan radicaal. Een vrouw kan een man beschuldigen van geweld, waardoor hij drie maanden tot een jaar uit huis kan worden geplaatst, ook al is het nergens op gebaseerd. Dit rukt gezinnen uiteen.”

Bovendien passen sommige aspecten van het verdrag volgens Kaplan niet in de Turkse realiteit. „Ik ben tegen elke vorm van geweld die voortkomt uit de bescherming van eer, maar het is wel een concept dat waarde heeft voor ons. Je wilt niet dat je dochter een seksuele relatie heeft voor het huwelijk, dus dat verbied je. Dan pleeg je volgens de conventie een misdaad.”

Maar volgens seculiere vrouwenrechtengroepen is deze mentaliteit juist het probleem. „Volgens het Verdrag van Istanbul had de gelijkheid van geslachten opgenomen moeten worden in het schoolcurriculum”, zegt Erdogmus. „Maar dat heeft de regering nooit overwogen. Ze had elke verwijzing naar gelijkheid van seksen al uit het oude curriculum geschrapt.”

Het besluit om uit de conventie te stappen past binnen de meer uitgesproken islamitische koers die Erdogan de laatste tijd volgt. „Erdogan staat er slecht voor in de peilingen”, zegt Erdogmus. „Met dit besluit verzekert hij zich van de blijvende steun van religieuze groepen – ook al is de helft van zijn kiezers tegen.”

Strafzaak Kans op levenslang Hoewel verhalen over huiselijk geweld en moorden op vrouwen onderdeel zijn van het nieuws in Turkije, raken sommige zaken een open zenuw. Het laatste voorbeeld is het proces tegen Melek Ipek (31) vanwege de moord op haar man in januari in Antalya. Ze kan levenslang krijgen. Vrouwengroepen zeggen dat Ipek uit zelfverdediging handelde, omdat zij werd mishandeld door haar man. Voor zijn dood had hij haar een nacht lang naakt en geboeid geslagen, verkracht en met de dood bedreigd. Toen hij vertrok, pakte ze een pistool dat tijdens een worsteling bij terugkeer afging. Tijdens het proces vertelde Ipek over haar gewelddadige huwelijk met Ramazan, die haar als middelbare schoolmeisje had verkracht om haar te dwingen met hem te trouwen. Maar in de aanklacht wordt hij omschreven als een familieman, terwijl haar wordt verweten niet naar de politie te zijn gestapt.