Namens de BoerBurgerBeweging (BBB) reed Caroline van der Plas vorige week met een tractor naar het Binnenhof. Ze was opeens overal, een inhaalslag omdat de media uit de Randstad haar in de campagne consequent over het hoofd hadden gezien. Ik zag haar aanzitten bij Jinek, waar ze het de hele tijd had over de kloof tussen stad en platteland. Zij zag zichzelf niet als een gewone volksvertegenwoordiger, maar sprak maar meteen namens negen miljoen (!) plattelandsmensen. Als die allemaal op haar hadden gestemd zaten we nu met premier Caroline van der Plas, want dan kon een BBB-regering rekenen op een absolute meerderheid.

Caroline is de poldervariant van Pol Pot. Ze is niet zo gewelddadig als de Cambodjaanse dictator was, ik heb haar tenminste nog niet gehoord over concentratiekampen voor stadsmensen, maar ze wil om te beginnen al wel de ‘schoolboekjes zuiveren’ op onwaarheden over het platteland en de voedselketen. Maar dat komt nog wel want de veestapel – en dus de boeren – gaan eraan, zoveel is al wel duidelijk. De vraag die boven de onderhandelingstafel hangt is: doen we het snel, of doen we het langzaam? D66 is een voorstander van snel, CDA en VVD smoren de boeren liever nog even met regelgeving. Heerlijk hoe Caroline straks die hypocrisie van vooral het CDA gaat uitmelken. Hoe groter het boerenleed, hoe groter haar populariteit, hoe dieper de kloof met de Randstad.

Het stoeltje aan tafel bij Jinek zat alvast net zo lekker als dat op de tractor want ze opende maar meteen de aanval op Sylvana van BIJ1, die volgens Caroline geen negen miljoen plattelandsbewoners vertegenwoordigt.

Wat ze zegt doet ze zelf want andersom heeft ze geen benul van de gevoeligheden in de Randstad. Je zou ook kunnen zeggen dat figuren als Caroline van der Plas het argument zijn waarom het platteland niet serieus genomen wordt. De komende jaren krijgt ze de kans om het platteland op de kaart te zetten, maar het is de vraag of het platteland, waar volgens haar berekeningen dus ook 8,9 miljoen mensen wonen die niet op haar gestemd hebben, nou zo blij moet zijn met dit ‘recht voor z’n raap’- en ‘poten in de klei’-exemplaar.

Het probleem van het platteland is dat er in sommige gebieden te veel Carolines op een kluitje wonen. Er is daar geen diversiteit, daarom is het zo fijn dat we die boerengrond volbouwen en dat daar ook andere mensen dan Caroline van der Plas gaan wonen. Komen de door haar zo gemiste bibliotheken, het openbaar vervoer en de winkels ook weer terug. Bouw het lekker vol, plant er heel veel bomen. De beste oplossing om de kloof tussen de Randstad en het platteland op te lossen is door wat zij ‘het platteland’ noemt op te heffen.

