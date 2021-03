Woning van historicus Nadia Bouras ‘wordt geobserveerd’ door platform Vizier op Links

Op de deurpost van het huis van historicus Nadia Bouras is zondag een dreigende sticker geplaatst van het platform Vizier op Links. Op de sticker staat ‘Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links’, zo is te zien op een foto van de sticker die Bouras deelde op Twitter.

Bouras is verbonden aan de Universiteit van Leiden en doet onderzoek naar de migratiegeschiedenis van met name de Marokkaanse gemeenschap naar Nederland. Daarnaast maakt ze deel uit van het Netherlands Institute in Marocco (NIMAR), dat namens de Universiteit van Leiden onderzoek doet in Marokko, en verschijnt ze regelmatig in de media om te praten over migratieproblemen. Waarom Bouras de sticker op haar deur heeft gekregen, is onduidelijk.

‘Niet normaal’

In een reactie aan Het Parool zegt Bouras „ontzettend geschrokken” te zijn. „Normaal krijg ik wel briefjes of rare dingen op mijn werkadres, maar zo thuis, dat is heel intimiderend.” Ook geeft ze aan aangifte te gaan doen naar aanleiding van de stickeractie.

In een reactie op Twitter schrijft Vizier Op Links dat hun stickers „ludiek en vrij verkrijgbaar” zijn. „Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen”. Op de website van Vizier op Links schrijft het platform zich te richten op links activisme. „Wij zetten ons in om deze hegemonie te ontmaskeren en te doorbreken en ontzien daarbij niemand. Rechters, studenten, officieren, ambtenaren, docenten, journalisten, politici, bestuurders, vakbondsleden en alle overige maatschappelijke bloedgroepen”, valt er te lezen. Wie er achter het platform zit, is niet duidelijk.

Huub Bellemakers, oud-gemeenteraadslid voor GroenLinks in Nijmegen, maakt deze zondag ook melding van de bedreigingen door Vizier op Links. Op Twitter schrijft Bellemakers dat hij aangifte heeft gedaan, hoewel hij schrijft dat ‘het lastige is dat het geen directe bedreiging is’.