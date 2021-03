Vier coalitie-opties om te verkennen

Vanaf deze maandag ontvangen de twee verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) de nieuw verkozen fractievoorzitters voor een eerste inventarisatie van mogelijke regeringscombinaties. Van VVD-leider Mark Rutte maandagochtend om 09.00 uur tot Sylvana Simons van BIJ1 dinsdagavond om 18.30 uur.

Een blik op de (nu bijna definitieve) uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen én de huidige zetelverdeling in de Eerste Kamer leert dat dit een ingewikkelde puzzel wordt. Er zijn vijf partijen nodig om ook tot een comfortabele meerderheid in de Eerste Kamer te komen.

Hoewel de kiezer overwegend ‘rechts’ heeft gestemd – VVD, CDA, PVV, FVD, SGP en JA21 hebben 81 zetels – is de kans op een rechts kabinet nihil. PVV en FVD zijn immers uitgesloten door de twee grootste partijen die de kern zullen moeten vormen van het nieuwe kabinet: VVD en D66. Twee liberale partijen dus als nieuw motorblok. Het CDA, dat vier zetels verloor, zal zich daar niet als eerste bij willen aansluiten. Terwijl VVD-leider Rutte steeds benadrukt de christen-democraten als favoriete regeringspartner te zien.

Vier mogelijke kabinetten, met haken en ogen, op een rij.

Over links : VVD en D66 met CDA, PvdA, GroenLinks

Waar Rutte als eerste naar het CDA lonkt, zal D66-leider Sigrid Kaag haar wens voor een progressief kabinet uitspreken, linkser in elk geval dan het huidige. Door haar verkiezingswinst – van 19 naar 23 zetels – heeft ze een sterkere positie om een nieuwe coalitie die kant uit te bewegen.

Van mogelijke linkse partners ligt de SP voor D66 lastig. Kijk alleen al naar het Europa-standpunt van de socialisten: de euro is „onhoudbaar”, de Europese commissie „als politiek orgaan” moet worden afgeschaft en de EU mag niet worden uitgebreid.

PvdA en GroenLinks zijn voor D66 veel aantrekkelijkere bondgenoten. Ze zijn het op veel gebieden eens: van klimaatbeleid tot kansengelijkheid, van onderwijs tot de gezondheidszorg.

Mocht D66, onder druk van VVD en CDA, afzien van een combinatie met twee linkse partijen, dan is er een complicatie. Zowel PvdA-leider Lilianne Ploumen als Jesse Klaver van GroenLinks heeft immers gezegd niet alléén in een kabinet te stappen. Liefst met elkaar, of met de SP (er nog bij). Anders dan in 2012 en 2017 willen ze elkaar „vasthouden” en niet door anderen uit elkaar worden gespeeld.

Inhoudelijk het ingewikkeldst wordt het klimaat- en stikstofbeleid. Alle partijen zijn het erover eens dat er flink meer woningen nodig zijn, maar daarvoor is allereerst een stevige reductie van stikstofneerslag nodig. Dat zal hoe dan ook de agrarische sector raken – een gruwel voor het CDA. Een ambtelijk advies van vrijdag liep daar al op vooruit: om tot een halvering van het stikstofprobleem in 2030 te komen, zal de veestapel met 17 tot 30 procent moeten worden verkleind.

Over rechts : VVD en D66 met CDA, JA21

Als het formeren ‘linksom’ in eerste instantie niet gaat, zou VVD-leider Rutte kunnen opperen om toch ook een rechtse variant uit te proberen. Dat doet recht, zal Rutte dan betogen, aan de verkiezingsuitslag waar de rechterflank toch flink groter is geworden ten opzichte van het verschrompelde blok op links. Daarbij wordt nieuwkomer JA21, een afsplitsing van FVD, serieus genomen. Numeriek is er een groot voordeel, omdat JA21 al een behoorlijke positie in de Eerste Kamer heeft, met acht van Forum afgezwaaide zetels. Dat worden er overigens zeven als senator Nicki Pouw-Verweij ervoor kiest om in de Tweede Kamer te gaan zitten – ze is nummer 3 op de kandidatenlijst. JA21 heeft geen reservekandidaten meer voor de senaat.

Dealbreaker van deze combinatie: het is een gruwel voor D66. JA21 is euro-sceptisch, tegen „onbetaalbaar en irrationeel klimaatbeleid” en wil een strenger asiel- en immigratiebeleid. Daarbij speelt ook een moreel bezwaar. Waar vrijwel iedereen het erover eens is om, na de racistische en antisemitische uitlatingen binnen de partij, niet met FVD samen te werken, is de vraag legitiem: waarom dan wel met JA21? De meeste kandidaten stonden tot eind november hoog op de lijst van Forum, terwijl het racismeprobleem van Thierry Baudet en de jongerentak JFVD toen al manifest was.

Als de rechtse onderhandeling klapt, zouden de informateurs de druk op links opnieuw kunnen opvoeren. Met een klemmend beroep op verantwoordelijkheidsgevoel – het land moet geregeerd! Onder die druk zou er wellicht toch een wig tussen PvdA en GroenLinks kunnen worden gedreven.

Op herhaling : VVD en D66 met CDA, ChristenUnie

Als je alleen naar de nieuwe zetelverdeling kijkt lijkt de formatie op papier eenvoudig te zijn: de huidige vierpartijencoalitie heeft haar meerderheid in de Tweede Kamer weten te herstellen: van 75 naar 78 zetels. Met dit mandaat van de kiezer, een licht aangepaste agenda voor de komende jaren en wat noodzakelijk herstelbeleid op korte termijn om uit de economische (corona-)crisis te komen, zou het demissionaire Rutte III misschien snel kunnen reïncarneren in Rutte IV.

Dat schetst een te optimisch beeld van de samenwerking tussen de vier partijen in de afgelopen jaren. Rutte III was een pragmatisch verstandshuwelijk; echte liefde voor elkaar hebben de partijen nooit gehad.

Daarbij zijn D66 en ChristenUnie op één ingewikkeld thema behoorlijk op elkaar uitgekeken: de medisch-ethische kwesties, zoals euthanasie en abortus. Deze heeft D66, onder druk van de ChristenUnie, in de afgelopen jaren moeten parkeren. In de volgende ronde wil D66 er beslist wel mee aan de slag kunnen. Maak er een vrije kwestie van, zei Kaag in de campagne. Dat nooit, reageerde CU-leider Gert-Jan Segers.

Op drie andere grote onderwerpen is een andere kloof binnen Rutte III verdiept: tussen D66 en CU enerzijds, en het conservatievere blok VVD-CDA. Dat gaat om immigratie en asiel, klimaatbeleid en het omvangrijke landbouw-/stikstofdossier. Hier bestaan dezelfde tegenstellingen als binnen de geschetste coalitie-optie 1 (‘Over links’).

Uit een recente enquête door EenVandaag blijkt dat een ruime meerderheid van de achterbannen van VVD, CDA en ChristenUnie best graag doorregeert. Die van D66 juist niet.

Paars Plus : VVD en D66 met PvdA, GroenLinks, Volt

Als Sigrid Kaag inderdaad „een echte opvolger” van D66-oprichter Hans van Mierlo is, zoals Van Mierlo-biograaf Hubert Smeets dat in NRC schetst, waarom zou ze dan niet gaan voor een nieuw paars kabinet? Een kabinet dus zónder het CDA, zoals Van Mierlo in 1994 voor elkaar kreeg. Verkenner Jorritsma kan erover meepraten: zij was er als minister van Verkeer & Waterstaat bij.

Het kan zijn dat CDA-leider Wopke Hoekstra de komende weken ook bedenkt dat zijn partij, net als onder zijn voorganger Sybrand Buma in 2012, beter in de oppositie kan herstellen van de verkiezingsnederlaag, dan opnieuw in een kabinet aanschuiven. Aan de andere kant: in hetzelfde onderzoek van EenVandaag zegt liefst 93 procent van de CDA-achterban graag te zien dat de partij doorregeert.

Een nieuwe paarse combinatie zal moeten worden uitgebreid omdat VVD, D66, PvdA en GroenLinks met 75 zetels net geen meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Nieuwkomer Volt zou, met drie zetels, voor D66 best een aanvaardbare aanvulling kunnen zijn.

Voor het uitvoeren van een ambitieuze, progressieve agenda met verdere Europese integratie, zal D66 zeker niet tegen een paars regeerakkoord zijn. Toch is zo’n kabinetsverkenning niet erg kansrijk. Hoewel Mark Rutte het talent heeft om met iederéén te kunnen regeren – zijn tweede kabinet met de PvdA was strikt genomen ook paars gekleurd – zal zijn achterban het niets vinden. Die klampt zich vast aan het verkiezingsprogramma van de liberalen: terughoudend in verdere Europese integratie, een strenger asielbeleid, extra investeren in Defensie (en niet in de gezondheidszorg).