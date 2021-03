‘Turkije voert luchtaanvallen uit op Koerdische doelen in Noord-Syrië’

De Turkse luchtmacht heeft zaterdagavond luchtaanvallen uitgevoerd in een gebied in noordelijk Syrië dat in handen is van Koerdische milities. Het zou gaan om de eerste Turkse bombardementen in zeventien maanden. Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten verklaard, meldt AFP.

Volgens de mensenrechtenorganisatie heeft een Turks gevechtsvliegtuig militaire doelen aangevallen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in het dorp Saida, nabij de plaats Ain Issa. De SDF worden gedomineerd door Koerden.

De aanvallen volgen op gevechten aan de rand van Ain Issa, een strategische plaats die in handen is van de Koerden. Koerdische milities strijden in het gebied tegen troepen die worden gesteund door Turkije. Volgens Rami Abdel Rahmane, hoofd van het Observatorium, hebben Turkse strijdkrachten moeite om op te rukken.

De Koerdische militie YPG, die deel uitmaakt van de SDF, wordt door Turkije beschouwd als een onderdeel van de Koerdische PKK. Die wordt door velen gezien als een terreurorganisatie.

In oktober 2019 voerde Turkije in samenwerking met Syrische groepen voor het laatst luchtaanvallen uit tegen de SDF in het noorden van Syrië. YPG-eenheden werden teruggedrongen bij dat offensief, dat eindigde nadat Ankara akkoorden sloot met Washington en Moskou waarbij een veiligheidszone werd gevormd.