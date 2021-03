Poolse dichter en essayist Adam Zagajewski overleden (75)

De Poolse dichter, prozaschrijver en essayist Adam Zagajewski is zondag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat melden Poolse media.

Zagajewski werd in 1945 geboren in Lviv, nu gelegen in noordwest-Oekraïne. Vanwege de oorlog werd zijn familie verhuisd naar Gliwice, een stad in Pools-Silezië die voor de oorlog nog Duits was. In de jaren zestig studeerde Zagajewski in Krakau. In diezelfde tijd stortte hij zich op de poëzie. Hij was een van de toonaangevende dichters van de Poolse new wave (Nowa Fala) en een belangrijke vertegenwoordiger van de ‘Generatie van ’68’, tevens het jaar dat hij debuteerde.

In de jaren zeventig zette hij zich in voor de democratische oppositie tegen de Sovjetmacht in Polen. In 1982 emigreerde hij naar Parijs, waar hij een tijdlang leiding gaf aan verschillende tijdschriften voor Poolse emigrés. Enige tijd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie keerde Zagajewski terug naar Krakau.

Rond de eeuwwisseling gaf hij in Rotterdam de Nexus-lezing over het belang van Europa. Het onderwerp zou hem niet meer loslaten. Met dertig andere internationale schrijvers publiceerde hij in 2019 een manifest in NRC getiteld, ‘Lui Europa, sta op en verdedig je vrijheid!’. Hierin stond onder andere: „als het populisme aan de poort rammelt, moeten we pal voor Europa staan, of te gronde gaan.”

De Engelse vertaling van zijn gedicht Try to Praise the Mutilated World werd na de de terroristische aanslagen van 11 september 2001 gepubliceerd in The New Yorker. Voor zijn werk won hij verschillende prijzen, waaronder de Neustadt International Prize for Literature in 2004, en de Grittin Poetry Prize in 2016. Zagajewski is overleden in Krakau. Zijn uitgeverij A5, opgericht en gerund door een mede-dichter uit de Generatie van ’68, schrijft: „Met grote pijn en verdriet verklaren wij dat onze vriend, de grote dichter, Adam Zagajewski, is heengegaan”. Een Poolse oud-minister van Cultuur, Bogdan Zdrojewski,