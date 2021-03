Oorzaak trombose bij vaccin AstraZeneca gevonden

De oorzaak voor een zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin lijkt opgehelderd. Drie ziekenhuizen in Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hebben onafhankelijk van elkaar vastgesteld dat patiënten die de zeldzame trombose-bijwerkingen ontwikkelden nadat zij het vaccin kregen, een aandoening hebben die lijkt op heparine geïnduceerde thrombocytopenie (HIT). Eerder werd gedacht dat het wellicht om diffuse intravasale stolling (DIS) ging. De behandeling voor DIS en andere vormen van trombose is het toedienen van heparine, het meestgebruikte antistollingsmiddel. Maar dit middel verergert de ziekte bij HIT juist. Andere antistollingsmiddelen kunnen wel gebruikt worden.

„We weten wat het is”, zei Andreas Greinacher, hoofd transfusiegeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Greifswald in Duitsland, in een persconferentie. Er zijn zeven monsters onderzocht van mensen met deze bijwerking, die allemaal hetzelfde beeld vertonen. „De ziekte komt heel, heel zelden voor. Maar als dat zo is, kan met een test vastgesteld worden dat het hierom gaat, en is er behandeling mogelijk.” Hij hoopt met zijn woorden de angst voor de bijwerking weg te nemen, vervolgt hij.

Bij sommige mensen reageert het immuunsysteem heftig op de stof heparine. Antistoffen binden zich aan bloedplaatjes en activeren die. Er ontstaat een tekort aan plaatjes en er kunnen stollingen optreden in de aderen. In zeldzame gevallen is de trigger niet het toedienen van heparine, maar wekt het eigen immuunsysteem de reactie op. Iets vergelijkbaars gebeurt er bij patiënten die na toediening van het vaccin HIT krijgen.

Het is een lastig te behandelen ziekte

De bevindingen zijn nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Wel kwamen onderzoekers van het universitair ziekenhuis in Oslo en het University College-ziekenhuis in Londen met vergelijkbare bevindingen. De Noorse onderzoekers wijzen naar het vaccin als veroorzaker van de immuunreactie, de Duitse onderzoekers willen eerst beter onderzoeken hoe het AstraZeneca-vaccin de reactie precies uitlokt.

Verspreid over Europa hebben zo’n 20 miljoen mensen het vaccin van AstraZeneca toegediend gekregen, schreef het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) donderdag. Het bureau oordeelde toen dat het vaccin veilig is, maar een verband met een opvallende combinatie van trombose met een verlaagde hoeveelheid bloedplaatjes, waar EMA tot dan toe 25 gevallen van telde, was nog niet met zekerheid uit te sluiten

Bloedtest afnemen

„Het is goed nieuws dat je nu weet wat er gebeurt en de juiste middelen kunt toedienen maar het is nog steeds een lastig te behandelen ziekte”, reageert Erik Klok, internist vasculaire geneeskunde in het LUMC in Leiden. Bij patiënten die binnen twee weken na de vaccinatie binnenkomen met symptomen die passen bij trombose of weinig bloedplaatjes, moeten artsen alert zijn op HIT. Bij het LUMC is hier nu een protocol voor ontwikkeld, zegt Klok.

De ziekte is te vinden met een bloedtest. Klok vraagt zich wel af wanneer je de bloedtest moet inzetten. „Hoofdpijn kan een symptoom van sinustrombose in de hersenen zijn, maar als iedereen met hoofdpijn naar het ziekenhuis komt, loopt het natuurlijk vast. Terwijl deze bijwerking bij op één op de miljoen lijkt voor te komen. Het lastige blijft dat veel mensen zich hier zorgen over kunnen maken.”