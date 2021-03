‘Ollanders’ boetseerden in de loop van de jaren de ziel van Club Brugge

Een hobbeltje op weg naar het titelfeest. Meer was het niet, de 2-0 nederlaag van Club Brugge tegen nummer twee Antwerp zondagmiddag in het eigen Jan Breydelstadion. Met nog drie wedstrijden te gaan in de reguliere competitie bedraagt het verschil met de naaste achtervolger nog altijd 16 punten. Zelfs met een halvering van de punten bij aanvang van de play-offs om de titel, lijkt het vierde landskampioenschap in zes jaar Club niet meer te kunnen ontglippen. Het was de eerste nederlaag van Club sinds 20 december, na een reeks van elf zeges en een gelijkspel.

Ondanks een wankele start met twee thuisnederlagen en enkele haperingen door corona-afwezigen, walst Club door de competitie. Het contrast met de traditionele rivalen is groot. Anderlecht zoekt onder coach Vincent Kompany nog steeds naar de nodige efficiëntie, Standard Luik is met een twaalfde plek nog maar een schim van zichzelf. Nieuwe rivalen die de afgelopen jaren sterk weerwerk boden, zoals AA Gent en RC Genk, vormden evenmin een bedreiging.

Drie ‘Ollanders’, zoals ze door de West-Vlaamse fans worden genoemd, staan mede aan de basis van het Brugse succes. Ruud Vormer, sinds 2017 de captain, is de metronoom op het middenveld. In mindere fases is hij het die het team met zijn duelkracht en tomeloze inzet op sleeptouw neemt. Noa Lang, de vleugelspeler die in oktober werd overgenomen van Ajax, veroverde de harten van de fans met zijn speelse dribbels. Hij scoorde 12 keer in 22 duels, maar liep zondag door twee drieste tackles tegen rood aan.

En dan is er nog Bas Dost, die tijdens de winterstop werd overgenomen van Eintracht Frankfurt. In de tien competitieduels die hij tot nu speelde, scoorde hij zeven keer. Coronabesmettingen remden Dost en Lang even af, maar ze zijn nu niet meer weg te denken uit het systeem van coach Philippe Clement. Verder speelt ook Stefano Denswil geregeld, en sinds enkele weken klopt nog een extra Nederlander aan de poort: de van Manchester United gehuurde Tahith Chong.

Bas Dost werd in de winterstop overgenomen van Eintracht Frankfurt. Foto Hollandse Hoogte

Brugge viert straks zijn zeventiende titel, en is daarmee na Anderlecht (34 titels) de meest succesvolle ploeg in België. Dat is opmerkelijk voor een club die pas in 1973, na een eenmalig succes in 1920, voor de tweede keer kampioen werd. Tot begin jaren zestig was Club een modaal team dat pendelde tussen de eerste en tweede afdeling, pas begin jaren zeventig werd de kentering langzaam ingezet.

Wonderjaren

Het waren de Nederlandse coaches Frans de Munck, Leo Canjels en Jacques de Wit die Club een meer aanvallend elan gaven. Maar pas met de komst van Ernst Happel, de Oostenrijkse ‘halve Ollander’ die met Feyenoord de Europa Cup I had gewonnen en op advies van speler Henk Houwaart naar Brugge werd gehaald, kreeg het typische Club-spel definitief gestalte. ‘Volgasvoetbal’ noemde Happel dat: aanvallend, met veel druk op de tegenstander, fysiek sterk en met veel beweging. Happel combineerde het beste van de Hollandse School met ‘Duitse’ conditie en collectiviteit en ‘Oostenrijkse’ individuele kwaliteit.

De tweede helft van de jaren 70 werden de wonderjaren van Club. Voor het eerst slaagde een Vlaams team erin om de ‘Franstalige’ hegemonie van Anderlecht en Standard op structurele wijze te doorbreken. „Club was lang een provinciale club, de aanhang bleef beperkt tot West-Vlaanderen. Maar omdat er plots spelers van over heel Vlaanderen werden aangetrokken, zag je overal lokale supportersclubs ontstaan. In het Gentse, in Antwerpen, in de Kempen, in Limburg. Club werd een Vlaams fenomeen”, vertelt Raf Willems, uitgever en auteur van vier boeken over Club Brugge. Club werd de ploeg van het volk, van de arbeiders. „De supportersclubs vestigden zich in de volkscafés van de oude arbeiderswijken. Het blad Sportmagazine bestempelde Club zelfs als een onderdeel van een Vlaamse, sociale, emancipatorische beweging”, aldus Willems.

Hand in hand

Naast het aanvallende voetbal ziet Willems nog twee andere redenen voor de opgaande lijn van Club Brugge. „Er was een echte clubgeest, een collectief in de goede zin van het woord. ‘Hand in Hand’ werd niet toevallig geadopteerd als clublied”, zegt Willems. „En er is de enorm goede band met de fans. Club had de eerste spionkop van België, er heerst nu nog altijd een beetje een Engelse sfeer, met veel gezang en ambiance op de tribunes. Dat hadden ze natuurlijk afgekeken van de fans van Liverpool. Op verplaatsing overschreeuwden de Club-fans vaak de thuisaanhang. Die fans werden een extra sterkte. De twaalfde man.”

Tegen Liverpool speelde Club twee Europese finales. In 1976 verloor het over twee duels in de UEFA Cup (3-2 in Liverpool, 1-1 in Brugge), in 1978 verloor het op Wembley met 1-0 de strijd om de Europa Cup I. Brugge is nog steeds het enige Belgische team dat de finale van het grootste Europese clubtoernooi haalde. Het waren de hoogtijdagen van het Belgische voetbal, een periode waarin Anderlecht tweemaal de Europa Cup II won (1976 en 1978). Blauw-zwart en paars-wit troffen elkaar in de finale van de Beker van België in 1977. Club won met 4-3 tegen het Anderlecht van Jan Ruiter en Arie Haan, in een duel dat een Europese finale waardig was.

Na die eerste succesperiode ging het even bergafwaarts, maar in de tweede helft van de jaren 80 stond Club er opnieuw. Onder leiding van Houwaart, de voetbalzoon van Happel, speelde Club met Jan Ceulemans als boegbeeld enkele legendarische Europese wedstrijden, maar met slechts één titel en één beker kwam na vijf jaar een eind aan dat tijdperk.

„Toch zie je dat Club het meest succes boekt als het trouw blijft aan de oude filosofie van Happel. Dat zag je terug onder Houwaart, je zag het bij de Noor Trond Sollied, en nu ook bij Clement”, constateert Willems. „Hij speelt bij uitstek het voetbal dat de fans van Club graag zien: aanvallend, en met veel strijd.”

Een versnelling hoger

De slogan ‘No sweat, no glory’ is Club Brugge op het lijf geschreven, vindt ook sporteconoom Trudo Dejonghe. Mooi voetbal is leuk, maar strijd is nog belangrijker. „Sta recht en doe voort, de mentaliteit van de hardwerkende West-Vlaming, dat is Club”, zegt Dejonghe. Hij zag het de laatste jaren ook vertaald in het beleid van algemeen manager Vincent Mannaert en eigenaar-voorzitter Bart Verhaeghe, een vastgoedondernemer die tien jaar geleden het roer overnam.

„Het duurde even voor Verhaeghe de wetmatigheden van het voetbal wat onder de knie kreeg, maar de laatste jaren heeft hij Club toch uitgebouwd tot het meest standvastige team van het land, met drie titels in de afgelopen zes jaar”, aldus Dejonghe. Nu wil Verhaeghe nog een versnelling hoger schakelen, met plannen voor een nieuw stadion met 40.000 tot 45.000 plaatsen. In het huidige Jan Breydel is de capaciteit beperkt tot 18.000. „Een groter stadion kan de groei van Club zeker bevorderen. Club heeft de grootste en meest standvastige fanbasis van het land, dat stadion krijgen ze iedere wedstrijd moeiteloos gevuld, wat voor veel extra inkomsten zal zorgen.”

Aanvoerder Ruud Vormer speelt al sinds 2014 voor Club Brugge. Foto Hollandse Hoogte

In voorbereiding op een nieuw stadion gaat FC Brugge als eerste Belgische club naar de beurs. Het gaat niet om nieuwe aandelen, maar Verhaeghe wil 30 tot 40 procent van zijn eigen aandelen verzilveren. Toch denkt Dejonghe dat het een slimme zet is. „Als er één club is die dit momenteel kan, dan wel Brugge. Een beursgang met financiële rapportages kan het geloof in je business versterken, waardoor je goedkoper kan lenen om het stadion te bouwen”, redeneert hij.

Waardering

Dejonghe vindt wel dat het businessplan van Verhaeghe erg aan de positieve kant is. „Als België straks geen rechtstreekse vertegenwoordiger meer heeft in de Champions League, kan je niet zomaar rekening meer houden met die inkomsten, zoals Verhaeghe wel doet.” De waardering voor Club, dat vanaf vrijdag een beursnotering heeft, is al lager dan voorspeld: 229 tot maximaal 258 miljoen euro. Bij het eerste voorstel ging het prospectus nog uit van 400 tot zelfs 500 miljoen euro.

Dejonghe ziet daar geen probleem in. „De funderingen zijn goed, Verhaeghe is een echte zakenman die denkt op de middellange termijn. Dit zal Club zeker ten goede komen.” Of het ook de ziel van de Club kan veranderen? „Dat denk ik niet, de sfeer rond de club is niet zakelijker geworden, de band met de fans blijft een van de sterke punten”, aldus Dejonghe.

Raf Willems vreest evenmin voor een aantasting van de eigenheid van Club. „Verhaeghe en Mannaert willen hun team naar een hoger niveau tillen, en hebben goed begrepen dat participatie van de supporters daarbij cruciaal is. Ze luisteren naar de verzuchtingen van de fans. En ook de sociale component is sterk verankerd binnen de club, dat zal niet snel verloren gaan.”