Lam en doorgesnoven op die lui inbeuken

Over de fatale uitgaansavond van 6 mei 2017 in Egmond is veel onenigheid. Maar niet over ieders toestand – men was collectief ‘kachellam’. Matthias, Timo en Kevin uit Duitsland herinnerden zich een gezellige avond drinken in het café. Achteraf, in het ziekenhuis, wisten ze nog dat de barman Duitse muziek voor ze draaide. Maar dat was het wel. Na sluitingstijd moet buiten een kwestie zijn ontstaan, met wat Hollandse jongens en meiden. Over de prijs van een joint? Niemand weet het meer. Gesnoven was er trouwens ook. Getuige Desirée had, naast vele rum-cola’s, ‘vier puntjes’ coke gebruikt. Zij is met haar ex Robert meegekomen om uit te leggen dat ze destijds wel diens voet richting het hoofd van „een van de Duitsers” op de grond had zien bewegen. Maar achteraf was dat toch „een reflex”, vindt ze.

Het was dus tot een heftige knokpartij gekomen, met Robert, Jordy en Leon, die binnen anderhalve minuut was beslecht. Twee van de drie Duitse jongens lagen daarna bewusteloos op de grond. Een van hen in levensgevaar. De derde kon nog net 112 bellen.

Wie schopte, wie sloeg, wie liet het bij ‘trekken en duwen’? De voorzitter tracht het minutieus uit te zoeken. Jordy en Leon geven de schuld van het neerslaan en schoppen aan Robert, die dat ontkent. Jordy erkent „nummer twee” met een kaakslag tegen de grond te hebben geslagen. Daarna zag hij diens „ogen wegtollen” en richtte hij zich op „nummer drie”, met wie Leon aan het „trekken en duwen” was. Toen het klaar was, vertrokken ze.

Sindsdien wordt er onderling geruzied. Robert trok aan het kortste eind – zijn vrienden verklaarden uiteindelijk tégen hem. Het dorp hield eerst zijn mond. Pas na maanden werd het drietal gearresteerd, na telefoontaps en anonieme tips. Sindsdien werden verklaringen gewijzigd, ingetrokken en weer aangevuld. Ouders van verdachten lieten zich niet onbetuigd, achter de schermen broeide het. Desirée belastte nu eens Robert, dan weer Jordy. Daar zaten wraakgevoelens achter, erkent ze vandaag. Over „hoe Robert het heeft uitgemaakt”. De voorzitter laat haar vertellen met wie van de jongens ze zoende en met wie ze seks had. En wanneer dat telde als relatie. Zij wil vooral kwijt dat ze zich juist niet heeft laten manipuleren. Het dorp nam aan dat ze alle schuld op Jordy schoof om Robert te ontzien, die het meeste werd verdacht.

De slachtoffers noteerden een schedelbreuk, gebroken nekwervel, hersenkneuzing, hersenbloeding, kaakbreuk. Twee lagen er weken in ziekenhuizen, revalideerden maanden en hielden letsel over. PTSS, doofheid, tinnitus, epileptische aanvallen, geheugenverlies.

De drie advocaten presenteren de rechtbank een schikking. Hun cliënten betalen de slachtoffers ieder 9.000 euro kostenvergoeding. De verantwoordelijkheid is daarmee formeel erkend. Het is „verschrikkelijk” wat de Duitse jongens door hen is aangedaan. Alleen Robert draait er omheen.

Het OM heeft de zaak vanaf 2019 laten liggen. De officier verlaagt daarom de strafeis met twee maanden wegens ‘overschrijding van de redelijke termijn’. Ze vraagt 8 maanden cel voor Jordy, 10 voor Robert en 240 uur taakstraf voor Leon. Het verwijt ‘poging doodslag’ laat ze vallen. Ook op zitting blijft onduidelijk wie exact wie heeft geschopt of geslagen. De slachtoffers menen van achter te zijn aangevallen. Jordy en Leon herkenden op de ziekenhuisfoto’s hun ‘eigen’ slachtoffers ook niet.

Twee advocaten vragen lagere straffen. Roberts advocaat meent dat vrijspraak passend is. Alle verklaringen zouden van „dronken en doorgesnoven getuigen” zijn. Dan wel van „vrienden die in vijanden veranderen”. Hij stoort zich aan de „roddel en achterklap die het dossier is ingerold”.

De rechtbank veroordeelt Jordy en Robert tot hogere straffen dan geëist: 21 maanden cel. Leon krijgt wel de geëiste 240 uur taakstraf. De eis van het OM vindt de rechtbank „volstrekt niet passend”. Er was hier sprake van „openlijk geweld van de buitencategorie”. Als de zaak sneller was berecht, was 24 maanden cel passend geweest.