Jong talent op Opera Forward Festival: rake confrontaties en slappe symboliek

Zoals elk goed festival biedt het digitale Opera Forward Festival ook aanbod op kleinere podia. In het programma (nu de site) lees je namen die je niet eerder hoorde, maar die worden vergeleken met bekende kunstenaars of kunstwerken.

Zoals Aida, Verdi’s opera die De Nationale Opera in december zou uitvoeren. Aida werd het uitgangspunt van de korte muziektheaterfilm In Nabijheid. De Nationale Opera vroeg een groepje jonge makers zich zowel door Aida als door Amsterdam-Zuidoost te laten inspireren.

Verdi schreef Aida voor de opening van het operahuis van Caïro, zonder ooit zelf in Egypte te zijn geweest. Een ‘oriëntaalse fantasie’ dus. Dat wilden de jonge makers met hun film, opgenomen in het operadecoratelier Zuidoost, anders aanpakken.

Je staart een tijdje naar een loods. Het rake gedicht De verbonden stad van stadsdichter Gershwin Bonevacia klinkt: ‘Ik ga de metro pakken, elke week ergens anders aankomen. (…) Gaat het leven niet altijd om: instappen, uitstappen of overstappen? / Zijn we niet allemaal op zoek naar onze lijnen, / zodat we richting kunnen geven aan onze eindbestemming?’

Verzoening

In de loods lopen nu zwarte zangers van de Afro-Surinaamse groep Black Harmony en witte zangers uit het Koor van DNO, alleen mannen. Een groot deel van de film zien we hoe ze kriskras door elkaar rechte lijnen lopen, stilstaan en afbuigen. Aida, de naam die je herkende, is nergens te bekennen.

In Nabijheid is voor een festival niet spannend genoeg. De a capella zang en de beelden bevatten herhalingen en zijn gefragmenteerd. Hoe de film Verdi’s oriëntalistisch wringende schoen beter doet passen, moet je zelf interpreteren. De symboliek van de verzoening van beide koren, eerst boos tegenover elkaar, dan dansend in een optocht, ligt er dik bovenop. Alleen het invoegen van metrogeluiden is een leuke vondst.

Afrokapsel

Het is te verleidelijk naar een andere stream te ‘wandelen’, zoals de simpele maar indrukwekkende stream met de 22-jarige Djuwa Mroivili, die op een valse piano Domenico Scarlatti en Florence Price speelt en je er tussendoor keihard mee confronteert dat ze, hoewel operaliefhebber, liever niet meer naar De Nationale Opera gaat, omdat bezoekers haar eens opdroegen uit de buurt te blijven vanwege haar afrokapsel.

Opera Opera Forward Festival: OFFSpring. Muziektheaterfilm ‘In Nabijheid’ e.o. Gezien: 19/3, online. ●●●●●