Egyptische schrijfster Nawal el-Saadawi overleden op 89-jarige leeftijd

De Egyptische schrijfster en feministe Nawal el-Saadawi is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Ze wordt beschouwd als een van de pioniers van de Egyptische vrouwenbeweging. De doodsoorzaak is onduidelijk; El-Saadawi overleed volgens Egyptische media in een ziekenhuis na een kort ziekbed.

El-Saadawi werd op 27 oktober 1931 geboren in een dorpje aan de Nijl. Ze studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Caïro. De feministe heeft meer dan vijftig boeken geschreven, waarin ze zich onder meer uitsprak tegen polygamie en het patriarchaat in de Arabische wereld. Ze heeft onder andere tegen vrouwenbesnijdenis gestreden, die volgens haar in strijd is met de islam.

In de jaren zeventig werd ze ontslagen bij het Egyptische ministerie van Volksgezondheid vanwege haar politieke activiteiten en haar boek Women and sex. In de jaren daarna richtte ze een feministische beweging op waarmee ze allerlei misstanden aan de kaak stelde.

In de jaren negentig verhuisde ze na langdurige doodsbedreigingen naar de Verenigde Staten, maar na enkele jaren keerde ze terug naar Egypte. Veel boeken van El-Saadawi zijn ook in het Nederlands vertaald, zoals De gesluierde Eva, God stierf bij de Nijl en De val van de imam.