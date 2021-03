Een lage zon in Sanremo

Waarom doe ik het? Urenlang kijken naar een wielerwedstrijd in Italië die al decennialang laat in de middag steevast in een sprint eindigt. Vier uur staren naar een voorspelbare wedstrijd. Alleen de finish levert verrassing op.

De voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo voldoet aan alles waardoor criticasters beweren dat het saaie wielrennen ten dode is opgeschreven. Het mist de souplesse van een oefening aan een rekstok, de fysieke krachtmeting tussen twee voetbalelftallen en het puntengala van een dartwedstrijd.

Allemaal waar. En toch blijf ik naar Milaan-Sanremo kijken tot aan mijn dood, het liefst de hele televisie-uitzending lang. In de loop der jaren zijn er vaste ijkpunten op het parcours ontstaan die als bij een dwangneurose niet gemist mogen worden. De grijzige bossen in de eerste uren horen bij het voorspel. Met een helikoptershot is het peloton daar goed te volgen. Een knecht duwt zijn kopman die – staand op de pedalen – zijn blaas leegt en iedere boom zegent met een streepje vocht op de bast.

Eenmaal over de hoogste heuvel heen lonkt de kust. In een afdaling rijdt het peloton af op de schittering van de Middellandse Zee. Van wedstrijdspanning lijkt geen sprake, de renners kijken naar de computertjes op hun stuur en zien de 300 kilometer verglijden.

In de eerste uren heb ik al drie losstaande huizen bezichtigd, een lap grond gekocht, tegen een fout geparkeerde auto geschopt en bij een reclamebord op een restaurant gedroomd over een aglio e olio met een glas vermentino ernaast.

Eurosport zendt net een reclameblok uit als de renners in het stadje Imperia aankomen. Verdomme, ik wilde de trechter zien; het brede peloton dat in vliegende vaart door een vier meter smalle winkelstraat wordt geperst.

Zouden verderop de tifosi weer op de hellende weg van de Capo Berta staan met hun rokende fakkels? Het is mooi weer maar ook aan de Ligurische kust waait corona als een reukloos gifgas over de heuvels. Op een dakterras staat een man met één fakkel, naast hem een ligstoel zonder kussens en een lege voet voor een parasol.

Alle strandtenten langs de kustweg zijn verlaten. Gestapelde tafels onder plastic zeil, opgerolde luifels. Geen meeuwen die een stuk pizza al taglio uit een overvolle vuilnisbak stelen. Op de Cipressa tuur ik op het kerkplein tevergeefs naar de dorpspastoor die mij ooit vertelde dat doping niet goed voor je is. Bij de afdaling van de Poggio herken ik de haarspeldbocht waar ik in 2004 ‘Hup Erik!’ heb geroepen.

Daar is de Via Roma al. De zon staat laag in Sanremo. De sprint en het is weer klaar. Een middag kon ik wegzinken in mijn lievelingsland, dat is wat de eerste grote wielerklassieker mij ieder jaar schenkt. Gegeten, gedronken en al vliegend aan de bloeiende mimosa geroken. Voldaan gaat de televisie uit. Hou je goed, Italië. Ci vediamo presto. We zien elkaar snel.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.