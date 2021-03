Dichter Alfred Schaffer wint Herman de Coninckprijs

Dichter Alfred Schaffer heeft met zijn bundel Wie was ik de Herman de Coninckprijs 2021 gewonnen. Daarmee wint hij zondag, op Wereld Poëziedag, een bedrag van 7.500 euro.

De jury van de Vlaamse prijs spreekt van een „trefzekere bundel”. „De gedichten tonen een scherpe aandacht voor de tastbare werkelijkheid, maar ook een voortdurende vlucht in de droom en de verbeelding”, staat in het juryrapport. De bundel wordt geprezen om haar „volgehouden zoektocht naar betekenis, naar zin die in elk gedicht weer hernomen wordt, moedig en wanhopig tegelijk.”

De 47-jarige Alfred Schaffer werd geboren in Leidschendam en woont nu in Zuid-Afrika. Hij kreeg dit voorjaar ook al de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre. Volgens de jury van deze onderscheiding is hij een poëet die „zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat”.

De Herman de Coninckprijs wordt sinds 2007 jaarlijks toegekend en is bedoeld voor zowel Nederlandse als Vlaamse dichters.

Lees ook: Ze kwam naar Nederland om verpleegster te worden en werd uitgescholden