Deens bedrijf investeert miljard euro in waterstofcentrale Suriname

Het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) gaat 1,2 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) investeren in de bouw van een grote waterstofcentrale in Suriname. Dat heeft het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag bekendgemaakt, melden Surinaamse media. Het project moet zeker zeshonderd banen gaan opleveren in het land.

HPSG gaat ook een grote zon- en windenergiecentrale bouwen om de waterstofcentrale van de benodigde energie te voorzien. Dit alles moet plaatsvinden op een oude plantage in het oosten van Suriname. Volgens HPSG-directeur Benny Falk is deze locatie ideaal vanwege de ruimte en lage grondprijzen. De duurzame centrale moet in 2023 af zijn.

De deal met het Deense bedrijf is een triomf voor de Surinaamse president Chan Santokhi. Een speerpunt van zijn regering is het aantrekken van buitenlandse investeringen om zo de financiële crisis in Suriname te lijf te gaan. De samenwerking met HPSG voegt voor het eerst de daad bij het woord in dit zogenoemde Foreign Direct Invest-beleid.