Dankzij de Britten is Gibraltar nu kampioen vaccineren

Nadat een tweede dosis van het Pfizer-vaccin in de rechterarm van Carilia Debono (41) is verdwenen, verschijnt er een glimlach op haar gezicht. Van pure opluchting. „Dit is toch een moment waar ik lang op heb gewacht. Het voelt als een soort bevrijding”, zegt de in Gibraltar woonachtige geboren Cubaanse in de wachtruimte van het Public Vaccination Centre. „We hebben een tweeling van 3,5 jaar oud. Na ruim een jaar snakken we weer naar een leven zonder restricties. Een leven waarin we elkaar weer mogen omhelzen.”

Als Debono samen met haar Gibraltarese echtgenoot naar buiten loopt, ziet ze op Grand Casemates Square al een glimp van ‘het leven na Covid-19’. Op het plein met de karakteristieke rode telefooncellen, zijn de terrasjes gevuld. Alleen de mondmaskertjes van de obers herinneren nog aan de pandemie. Die trof Gibraltar met 94 doden op een bevolking van 33.000 hard. Nu lijkt dit stadsstaatje de eerste plek waar de slag met Covid-19 gewonnen lijkt.

Brits overzees territorium

The Rock, die in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog door een Brits-Nederlandse troepenmacht werd veroverd en in 1713 bij de Vrede van Utrecht ‘voor altijd’ onder Britse heerschappij werd geschaard, mag zich volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock ‘wereldkampioen vaccineren’ noemen.

Meer dan 30.000 inwoners van zestien jaar en ouder hebben een eerste dosis gehad en 22.300 van hen zijn al voor de tweede keer geprikt. Als alles volgens plan gaat moeten over een maand de hele bevolking én de vijftienduizend in Spanje woonachtige werknemers beschermd zijn. „Misschien is dit wel een van de veiligste plekken op aarde”, zegt plaatsvervangend Chief Minister Joseph Garcia, die zijn mondkapje tijdens een gesprek in het gebouw van de regering al snel af doet. „Ik heb al corona gehad en bovendien ben ik twee keer gevaccineerd.” Garcia denkt liever vooruit: „Het zou mooi zijn als we op korte termijn een corridor kunnen openen voor gevaccineerde toeristen. Want Gibraltar kan uiteindelijk niet zonder bezoekers. Voor corona hadden we er 10 miljoen per jaar.”

Gibraltar geldt als een Brits overzees gebied, maar maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk en na de Brexit ook niet meer van de Europese Unie. Het is wél de bedoeling dat dit staatje nog dit jaar bij ‘Schengen’ wordt gevoegd zodat de fysieke grens met Spanje verdwijnt. Toch zullen de verschillen met het Zuid-Europese buurland groot blijven, met de vaccinatie-politiek als illustratief voorbeeld. In Spanje is nog geen 10 procent van de 47 miljoen inwoners ingeënt tegen corona.

Garcia voelt zich dan ook meer verbonden met het Verenigd Koninkrijk waar volgens cijfers van het RIVM ruim 37 procent al minimaal één prik heeft gehad. De politicus spreekt in het regeringsgebouw vol lof over Operation Freedom, zoals de vaccinatiecampagne in Gibraltar wordt genoemd. Het succes is deels te danken aan het de beperkte omvang van de bevolking en het geringe oppervlak van 6,8 vierkante kilometer, maar óók aan de medewerking van het Verenigd Koninkrijk die de vaccins van Pfizer en AstraZeneca met militaire vliegtuigen liet invliegen. „Het Verenigd Koninkrijk is heel genereus geweest”, stelt Garcia. „Zonder hun hulp hadden we dit nooit gekund.”

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen inmiddels tot nul is gedaald, worden de restricties stap voor stap afgebouwd. Zo blijft de avondklok vanaf middernacht nog even in werking, mogen maximaal twaalf mensen tegelijk samen komen en zijn Britse noch andere toeristen er welkom. De scholen en de horeca zijn weer open en de voetbalcompetitie draait weer. Bij het WK-kwalificatieduel tussen Gibraltar en Nederland is er op 30 maart zelfs op beperkte schaal publiek welkom.

Helemaal ‘Covid-vrij’ is Gibraltar nog niet. Er zijn nog altijd 25 positieve gevallen en er is één geval bekend van een Gibraltarees die ondanks twee injecties toch corona kreeg. Debono is ervan overtuigd dat de donkerste periode nu wel achter ‘de rots’ ligt. „Nu kunnen we eindelijk weer leuke dingen plannen. Zoals een reis naar Cuba, die hebben we al zes keer uitgesteld.”

Coronacrisis in Europa Meer besmettingen in veel landen

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen zozeer toegenomen dat de regering overweegt een verplichte quarantaine in te voeren voor alle reizigers die uit het buitenland komen. Ook zouden ze verplicht een coronatest moeten ondergaan. Het aantal nieuwe gevallen steeg in de week tot zondag tot 103,9 op elke 100.000 inwoners. Dat is een niveau waarop de autoriteiten vrezen dat de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen de toeloop van nieuwe coronapatiënten niet meer aankunnen. Ook worden reisrestricties in de paastijd overwogen. In het Verenigd Koninkrijk werd juist een meer hoopgevende mijlpaal bereikt. Daar werden zaterdag 844.285 mensen gevaccineerd, een record. In totaal is daar nu meer dan de helft van de bevolking gevaccineerd. Desondanks hebben Britse functionarissen gewaarschuwd dat zomervakanties in het buitenland riskant kunnen blijven, omdat reizigers gevaarlijke virusvarianten met zich mee terug kunnen voeren. Nog zorgelijker dan in Duitsland blijft de toestand in Polen en vooral Tsjechië. In Tsjechië, een van de Europese landen met de meeste coronadoden, blijft het aantal nieuwe besmettingen onveranderlijk hoog, ondanks strenge restricties in het land. In België, waar was overwogen de scholen vroeger te sluiten voor de paasvakantie, werd dit weekend bekend dat die toch openblijven, zij het met iets strengere beperkingen binnen de scholen zelf. Italië toont een wisselend beeld met minder besmettingen maar meer opnames op IC-afdelingen. In Spanje daarentegen daalt het aantal besmettingen.

