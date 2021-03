'We komen uit liefde, en dan wordt er op ons ingehakt'

Niet één, maar twee keer was het Amsterdamse Museumplein dit weekend het decor van protesten tegen het coronabeleid. Op zaterdag én zondag rukte de politie met veel materieel en manschappen uit om de demonstraties te beëindigen, die allebei verboden waren. De lokale ‘veiligheidsdriehoek’ van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie staat geen protesten toe op het plein, en de deelnemers hielden zich niet aan de anderhalvemeterregel.

Op zondag was het inmiddels traditionele ‘koffiedrinken’ van actiegroep Nederland in Verzet van voormalig marktkoopman Michel Reijinga. Het was de tiende achtereenvolgende zondag dat dit gebeurde. Hoewel het aantal deelnemers na de eerste twee keer bescheiden bleef – en een grootschalige confrontatie met de politie uitbleef – blijft een harde kern van demonstranten hardnekkig komen.

Ook deze zondag waren er weer een paar honderd man op het Museumplein, dat voor beide dagen was uitgeroepen tot ‘veiligheidsrisicogebied’. Rond twee uur ’s middags brak de politie de bijeenkomst op en werden de demonstranten met behulp van een waterkanon van het plein gedreven. Daarna verspreidden ze zich over de omliggende straten.

Hippies en ondernemers

Opvallend druk was het op zaterdag. Daar waren zeker vijftienhonderd man afgekomen op de ‘Worldwide Rally for Freedom and Democracy’, een internationale reeks demonstraties tegen de ‘dictatoriale’ lockdown, die zaterdag ook in Londen duizenden mensen op de been kreeg. Deze demonstratie werd, meer dan op zondag, gedomineerd door alternatieve types. Midden op het plein werden knalgele paraplu’s uitgedeeld met hartjes erop en de woorden ‘liefde’ en ‘vrijheid’.

Lees ook het interview met de Amsterdamse politiechef Fran Paauw: ‘Geweld ziet er nooit mooi uit’

Toch zijn de hippie-achtigen zaterdag zeker niet enige demonstranten. Er zijn ook ondernemers en studenten. Veel demonstranten beginnen over het politiegeweld van vorige week op het Malieveld in Den Haag. „We komen uit liefde, en dan wordt er op ons ingehakt”, zegt twintiger Anne uit Amstelveen, die niet haar achternaam wil zeggen. Ze is op de demonstratie geattendeerd in de telegramgroep Vrouwen in Verzet en heeft haar vader meegenomen. Anne: „In het ‘nieuwe normaal’ kun je gewoon niet demonstreren.”

Opvallend zijn de mannen met baretten en militaire outfits die zich op het Museumplein in een rij voor de demonstranten hebben opgesteld. Op foto’s is te zien hoe zij salueren naar de ME, die klaarstaat om het plein te ontruimen. Waarschijnlijk hebben de mannen gehoor gegeven aan de oproep op sociale media van ‘marinier Daniëls’ om een buffer van veteranen te vormen tussen politie en demonstranten. Onduidelijk blijft of het ook echt om veteranen gaat – het Veteranen Platform nam zaterdagavond afstand van de actie.

Ook zijn er demonstranten te zien in witte jassen met geïmproviseerde rode kruizen om hun arm. Dat heeft vermoedelijk te maken met een anonieme oproep aan zorgpersoneel om een ‘witte ketting’ te vormen op het Museumplein. Het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen, van wier zorgmedewerkers een foto werd gebruikt op sociale media, schrijft op zijn website „op geen enkele manier betrokken” te zijn bij de demonstratie van zaterdag.

Pannen en fluitjes

Nadat de politie zaterdag het plein met een waterkanon heeft schoongeveegd, lopen de demonstranten in een grote stoet door de omliggende straten. Ze scanderen „Liefde, vrijheid, geen dictatuur!”, slaan op pannen en blazen op fluitjes. De sfeer is vreedzaam.

Rond een uur of twee worden de demonstranten op de Leidsekade door de politie ingesloten. Ze krijgen via een megafoon te horen dat ze allemaal zijn aangehouden op basis van een door burgemeester Femke Halsema uitgevaardigd noodbevel. Daarna volgt een ‘bestuurlijke verplaatsing’: de in de fuik gelopen demonstranten worden één voor één in gecharterde stadsbussen geladen, om aan de rand van Amsterdam te worden afgezet. Urenlang staan de groep demonstranten vast op de Leidsekade: de laatste bus vertrekt pas rond acht uur ’s avonds.

Zaterdag zijn er volgens de politie 58 mensen gearresteerd. Het aantal arrestanten op zondag is nog niet bekend.