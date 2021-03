AZ op gedeelde tweede plaats na overwinning op PSV

AZ mag na zondag weer serieus hopen op deelname aan de voorronde van de Champions League. Het elftal van trainer Pascal Jansen was in eigen stadion met 2-0 te sterk voor PSV. Daarmee kwam AZ in punten op gelijke hoogte met PSV, die op basis van een beter doelsaldo nog wel op de tweede plaats staan. Door het nieuwe puntenverlies van PSV is Ajax weer een stapje dichter bij de landstitel.

De Alkmaarders begonnen zondag sterker dan PSV. Jesper Karlsson verraste doelman Yvon Mvogo in de vijfde minuut met een schot in de korte hoek. De Zweed kreeg die mogelijkheid omdat hij door Denzel Dumfries en Pablo Rosario op te grote afstand werd gedekt.

PSV incasseerde daarmee opnieuw vroeg een tegentreffer, net als vorig weekend tegen Feyenoord (1-1). Het elftal van trainer Roger Schmidt trok daarna de wedstrijd nog even naar zich toe en creëerde redelijk wat kansen. Maar de druk van PSV nam in de tweede helft af.

AZ toonde in de tweede helft hoe je wel met de kansen om moet gaan. Karlsson legde de bal aan de rand van het zestienmetergebied opzij naar Koopmeiners en de middenvelder schoot met rechts hard raak. Het betekende alweer zijn vijftiende treffer in de competitie. PSV was niet meer bij machte iets terug te doen. Tot zondag scoorden de Brabanders dit seizoen in elke wedstrijd minimaal één keer.

Vitesse heeft in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie puntenverlies geleden. In de eigen Gelredome kwamen de Arnhemmers van coach Thomas Letsch niet verder dan 0-0 tegen Willem II. Vitesse staat door het gelijkspel op 52 punten en heeft 3 punten achterstand op AZ en PSV. (ANP)