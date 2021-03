Amsterdam Centraal ontruimd vanwege verdacht pakket

De oostzijde van treinstation Amsterdam Centraal is zondagmiddag ontruimd na een melding van een verdacht pakket. Momenteel is er geen treinverkeer van, naar of langs het station mogelijk. De politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie ter plaatse is voor onderzoek.

Hoelang de afsluiting, die tussen 14.00 en 15.00 uur ‘s middags begon, nog gaat duren, is niet duidelijk. Het onderzoek van de explosievendienst kan in het uiterste geval een paar uur in beslag nemen, meldt een woordvoerder van de politie.

Met twee betogingen is het druk voor de Amsterdamse politie deze zondag. Zowel de inmiddels opgebroken demonstratie op het Museumplein tegen de coronamaatregelen als een bijeenkomst ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme in het Westerpark trok veel publiek. De politie gaat er op dit moment niet van uit dat er een relatie is tussen de betogingen en het verdachte pakketje.