20.000 Israëliërs protesteren bij ambtswoning Netanyahu

Duizenden Israëliërs hebben zaterdagavond gedemonstreerd bij de ambtswoning van premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem, drie dagen voor de landelijke verkiezingen. Volgens Israëlische media ging het om zo’n 20.000 betogers. Het zou daarmee het grootste protest tegen Netanyahu zijn tot nu toe.

De afgelopen maanden wordt in Israël vrijwel wekelijks gedemonstreerd. De demonstranten eisen dat Netanyahu opstapt. De 71-jarige conservatieve leider is verwikkeld in drie corruptiezaken, waarvan de behandeling vanwege het coronavirus is uitgesteld. Daarnaast wordt hij bekritiseerd op zijn coronabeleid, waaronder het invoeren van meerdere strenge lockdowns.

Dinsdag moeten Israëliërs voor de vierde keer in twee jaar tijd naar de stembus. Bij eerdere verkiezingen bleek het telkens onmogelijk om een succesvolle coalitie te vormen. In de peilingen staat de partij Likud van Netanyahu er het beste voor, maar het komen tot een regering wordt naar verwachting opnieuw een uitdaging.