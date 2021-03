Om de algemene ontwikkeling van mijn dochter van acht te stimuleren, betrekken wij haar geregeld bij gesprekken over de verkiezingen. Nieuwsgierig als ze is, wil ze graag mee naar het stembureau. Ik leg haar uit dat ik op een vrouw ga stemmen en vertel ook waarom ik dat zo belangrijk vind. De volgende ochtend vertel ik haar opgetogen dat de vrouw waarop we gestemd hebben veel zetels heeft gewonnen en samen met Mark Rutte mag gaan regeren. O, zegt mijn dochter, wat leuk, mag zij dan de gebarentaal gaan doen op de televisie?

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Insturen via Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021