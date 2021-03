Turkije stapt uit Europees vrouwenrechtenverdrag

President Recep Tayyip Erdogan heeft Turkije teruggetrokken uit het Europese vrouwenrechtenverdrag dat bekendstaat als de Istanbul Conventie. Turkije was in 2011 nog een van de eerste ondertekenaars van het verdrag, dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Het besluit tot terugtrekking is volgens Reuters deze zaterdag gepubliceerd in de Turkse staatskrant zonder officiële opgaaf van reden, maar leden van de AK-partij van Erdogan stellen al langere tijd dat het verdrag in strijd is met de traditionele familiewaarden in Turkije. Ook zijn ze tegen de uitleg van gendergelijkheid die volgens hen homoseksualiteit promoot.

Lees ook dit interview met de Turks-Britse schrijfster Elif Shafak: ‘Istanbul is patriarchaal, seksistisch, homofoob, net als het hele land’

Actievoerders waarschuwen juist dat de Istanbul Conventie van groot belang is om het stijgende aantal gevallen van huiselijk geweld terug te dringen en vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwenrechten te beschermen. Vorige zomer gingen vrouwen daar wekenlang de straat voor op in Istanbul.

Turkije houdt zelf geen officiële cijfers bij, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie krijgt 38 procent van de Turkse vrouwen tijdens hun leven te maken met geweld van hun partner. Ruim meer dan het Europese gemiddelde van 25 procent.

De tientallen Europese landen die het verdrag hebben ondertekend verplichten zich om geweld tegen vrouwen te voorkomen en bestrijden, slachtoffers te helpen en daders te straffen. Ook in Polen gaan conservatieve stemmen op om het verdrag op te zeggen.