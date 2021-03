Topman Turkse centrale bank binnen enkele maanden ontslagen

De president van de Turkse centrale bank Naci Agbal is zaterdagochtend vroeg na een dienstverband van enkele maanden ontslagen door president Recep Tayyip Erdogan. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van de Turkse Staatscourant. Agbal, een voormalig minister van Financiën, was in dienst sinds november en was de derde president van Turkse centrale bank in minder dan twee jaar. Hij wordt vervangen door econoom Sahap Kavcioglu.

Er is geen officiële reden gegeven waarom Agbal uit zijn functie is gezet. Zijn abrupte ontslag komt nadat de centrale bank donderdag een renteverhoging van tweehonderd basispunten doorvoerde, het dubbele van wat vooraf was verwacht in een enquête van zakelijk persbureau Bloomberg. Die verhoging van de rente was bedoeld om de fors opgelopen inflatie in het land tegen te gaan en de slecht draaiende Turkse economie een impuls te geven. De inflatie in Turkije steeg vorige maand 15,6 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

President Erdogan heeft zich meermaals publiekelijk uitgesproken tegen het verhogen van rentetarieven. In tegenstelling tot wat de meeste economen denken, ziet hij hoge rente als een oorzaak van hoge inflatie, in plaats van een gevolg. Erdogan noemde hoge rente eerder de „bron van alle kwaad”.

Afgelopen november moest de voorganger van Agbal, Murat Uysal, het veld ruimen wegens de aanhoudende val van de Turkse lira. Uysal was zestien maanden in dienst en volgde in de zomer van 2019 Murat Cetinkaya op als hoofd van de centrale bank omdat die tegen de zin van Erdogan de rentetarieven niet had verlaagd. Vlak na het aantreden van Uysal voerde de Turkse centrale bank stapsgewijs de rentetarieven op. In het kielzog van Uysal trad afgelopen november ook minister van Financiën Berat Albayrak af.