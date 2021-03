Politie gaat Jos B. opnieuw verhoren in zaak-Verstappen

De politie gaat Jos B., de man die vorig jaar werd veroordeeld voor de moord op Nicky Verstappen, opnieuw verhoren in die zaak. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie zaterdag, na berichtgeving door RTL Nieuws. Het is niet duidelijk waarom dat verhoor plaatsvindt.

In november 2020 kreeg Jos B. 12,5 jaar gevangenisstraf voor het ontvoeren en misbruiken van Nicky Verstappen. De zaak over het 11-jarige jongetje dat verdween op zomerkamp op de Brunssummerheide, stamt uit 1998. B. (58) werd in 2018 gearresteerd in Spanje. Tijdens zijn strafproces zei hij Nicky te hebben gevonden, maar hij heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de dood van het kind. Er werd veel dna van hem gevonden op het lichaam van het slachtoffer. De rechtbank achtte niet bewezen dat de man Nicky opzettelijk had gedood.

Gezwegen

B. ging in hoger beroep, net als het OM: men was, na een eis van vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging, niet tevreden met de uitspraak van de rechtbank in Maastricht.

Lees ook: Voor de rechter is het misbruik bewezen, Jos B. twaalf jaar cel in

Dat een veroordeelde opnieuw wordt verhoord terwijl een hoger beroep loopt, noemt B.’s advocaat Gerald Roethof ongebruikelijk. Ook het OM stelt dat zo’n stap niet vaak voorkomt. Roethof zegt tegen RTL Nieuws dat het onderzoeksteam waarschijnlijk „tactische” redenen heeft voor het nieuwe gesprek: „Mijn inschatting is dat het OM dit doet om aan te tonen dat B. ook in hoger beroep nog steeds niet praat en om te betogen dat dit het gedrag van een schuldige zou moeten zijn.”

B. zweeg tijdens alle verhoren sinds zijn arrestatie en zal dat volgens Roethof ook nu weer doen. Het is niet bekend wanneer het nieuwe verhoor gepland zal staan. Begin april is een eerste zitting van het hoger beroep.