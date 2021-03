Oppositiepartij MFK wint verkiezingen op Curaçao

Oppositiepartij MFK heeft vrijdag bij de parlementsverkiezingen van Curaçao negen zetels behaald. De laatste keer dat een partij op het eiland zoveel zetels behaalde is ruim dertig jaar geleden. Regeringspartijen PAR en MAN verloren gezamenlijk vijf van de elf zetels, meldt persbureau ANP.

De leider van de oppositiepartij Gilmar ‘Pik’ Pisas reageerde vrijdagavond blij en opgelucht op de overwinning. Volgens hem heeft het eiland „dringend leiderschap” nodig omdat de huidige coalitie volgens hem vier jaar lang „niets voor de bevolking [heeft] gedaan”. De kans is groot dat MFK met de christendemocratische PNP gaat reageren, een partij die met vier zetels terugkeert in het parlement.

In tegenstelling tot de huidige coalitie wil de partij van Pisas opnieuw met Nederland onderhandelen over het zogeheten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Dat orgaan ziet de komende jaren toe op hervormingen die Nederland van Curaçao eist in ruil voor coronanoodsteun. Onder meer het belastingstelsel moet op de schop, evenals het financiële beleid van de staat. Die veranderingen moeten Curaçao volgens staatssecretaris Raymond Knops (CDA) „financieel, economisch en bestuurlijk weerbaar te maken”.

De Movementu Futuro Kòrsou (MFK, Beweging voor de Toekomst van Curaçao) werd in 2010 opgericht door Gerrit Schotte, die datzelfde jaar de eerste premier van Curaçao werd. In 2018 werd diezelfde Schotte definitief veroordeeld tot drie jaar celstraf wegens witwassen en ambtelijke corruptie. Pisas, een voormalig politieagent, volgde hem op als partijleider.