Letteren-prijs voor Astrid Roemer, als eerste auteur uit Suriname

Astrid Heligonda Roemer krijgt in oktober van dit jaar de Prijs der Nederlandse Letteren uitgereikt voor haar oeuvre. Dat is zaterdag bekend geworden. Roemer is de eerste auteur uit Suriname die de prijs ontvangt.

Roemer debuteerde in 1970 met de dichtbundel Sasa: mijn actuele zijn en schreef sindsdien romans, teksten voor het theater en gedichten. In het juryrapport wordt haar werk omschreven als „onconventioneel, poétisch en doorleefd”. Het bekendste zijn haar romans, zoals Over de gekte van een vrouw en de trilogie die bestaat uit Gewaagd leven, Lijken op liefde en Was getekend, waarin ware gebeurtenissen in het Suriname onder het regime-Bouterse werden verweven met droombeelden en de ervaringen van individuele hoofdpersonen. De jury van de Letteren-prijs noemt het experimenteren met verhaalstructuren kenmerkend voor Roemers stijl.

Ook belangrijk in het werk van de auteur: thema’s als migratie, seksuele oriëntatie, racisme en emancipatie. „Roemer slaagt erin thema’s uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat”, staat daarom in de verklaring van de jury.

Roemer, geboren in 1947 in Paramaribo, woonde als volwassene om en om tijdens perioden in Nederland en Suriname. Gebroken wit is haar recentste boek, uit 2019.

Voor haar werken werd haar in 2016 de P.C. Hooftprijs toegekend. De Prijs der Nederlandse Letteren, waaraan een geldbedrag van 40.000 euro is verbonden, is een prijs voor alle Nederlandstalige literatuur. Nederlandse en een Vlaamse organisaties gaan over de toekenning: De Taalunie, Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.