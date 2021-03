Jasper Stuyven is verrassende winnaar Milaan-Sanremo

Jasper Stuyven heeft zaterdagmiddag de wielerklassieker Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven. De Belg van Trek-Segafredo bleef in de eindsprint op de Via Roma in Sanremo een aantal favorieten voor: zijn landgenoot Wout van Aert (de winnaar van vorig jaar) werd nummer drie, Mathieu van der Poel finishte als vijfde. De Australiër Caleb Ewan werd tweede, ook een verrassend resultaat.

„We hadden ons voorgenomen om het gewoon te proberen voor de winst. Ik voelde me goed en in de slotfase van de wedstrijd was duidelijk dat ik alles moest geven”, zo verwoordde Stuyven het zelf toen hij over de streep was gekomen. „Dit is de mooiste overwinning van mijn carrière. Ik moest ‘alles of niks’ rijden, en dan natuurlijk liever ‘alles’ dan ‘niks’.”

Het is de eerste keer dat Stuyven een van de vijf wielermonumenten weet te winnen. De Italiaanse voorjaarsklassieker bedraagt bijna driehonderd kilometer en wordt vaak beslist op de laatste beklimming bij Poggio. Bij deze editie probeerde Julian Alaphilippe kort voor de top nog los te rijden, maar hij kon geen gat slaan. Zo reden er na de afdaling nog meerdere groepjes renners.

Stuyven demarreerde onderaan de klim, met nog twee kilometer te gaan tot de streep en hield stand in de eindsprint die volgde. De 28-jarige won eerder Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

