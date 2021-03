Jan Nagel blijft nog even aan, ondanks nederlaag 50Plus

Haatmails en regelrechte bedreigingen had hij ontvangen. Niet alleen aan hem gericht, maar ook aan zijn vrouw. Partijvoorzitter Jan Nagel van 50Plus wilde gezegd hebben wat hem afgelopen week, met de voor zijn partij desastreus verlopen verkiezingsuitslag, was overkomen. Maar nu de consequenties trekken en opstappen als partijvoorzitter? „Zeg dan wat ik fout gedaan heb!”

Nagel zat zaterdagochtend een informeel, besloten, digitaal partijcongres voor. Waar partijgenoten en leden stoom konden afblazen en Nagel namens het partijbestuur verantwoording kon afleggen over de verkiezingsuitslag: van vier naar één zetel in de Tweede kamer, was de uitslag. Een historische nederlaag voor zijn partij was het geworden. Ondanks een voor 50Plus ongekend hoog campagnebudget van 500.000 euro.

Maar aftreden? „Ik heb elf jaar lang de partij opgebouwd”, liet Nagel zich halverwege de ‘ledenraadpleging’ ontvallen. „Ik heb de afgelopen 8 maanden meer dan 40 uur gewerkt, heb heel veel brandjes geblust. Als ik niet verder mag, zeg me dan wat ik verkeerd heb gedaan!”

Vrijdag stapte CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum op na de teleurstellende uitslag voor zijn partij. En op Twitter kreeg ook Nagel die boodschap sindsdien mee. Zoals van oud-hoofdbestuurder Robert Gielisse: „CDA verliest kwart van haar zetels, voorzitter stapt op. 50Plus verliest driekwart van de zetels. Wat doet haar voorzitter?”

Doortastend optreden

Maar op een enkeling na, vroegen Nagels partijgenoten zaterdag op die ledenraadpleging niet om diens aftreden. Dat kon ook nauwelijks, leden mochten uitsluitend vragen stellen via de provinciale afdelingsbestuurders. De formeel ingediende vraag van Gielisse bereikte Nagel niet. En lijsttrekker Liane den Haan, medeverantwoordelijk voor de campagne, was er niet.

Nagel schetste het beeld van een hoofdbestuur dat doortastend had opgetreden. Dat vorig jaar unaniem voor Den Haan gekozen had. Dat haar ook de ruimte had gegeven om eigen mensen uit haar ANBO-circuit mee te nemen. (Den Haan was voorzitter van die ouderenbond). Een bestuur dat ook had bijgestuurd toen in januari Maurice de Hond na intern kiezersonderzoek had gewaarschuwd dat het fout liep met de campagne en er hooguit één en mogelijk zelfs géén zetel in het verschiet lag. En een bestuur dat tijdens de campagne voortdurend interne veenbrandjes heeft moeten blussen.

Bestaanscrisis

Ook bij de openlijke AOW-ruzie tussen Den Haan en de nummer drie op de lijst, het Rotterdamse gemeenteraadslid Ellen Verkoelen, had het bestuur ingegrepen. Verkoelen – ze werd door de leden niet bij naam genoemd maar „die nummer-3-uit-010” – was door Nagel nadrukkelijk gevraagd om te stoppen met twitteren. Den Haan en Verkoelen kregen zaterdag opdracht om eens koffie te gaan drinken. „Daar was voor 17 maart de tijd niet voor”, aldus Nagel, „maar het partijbestuur betaalt graag de rekening.”

„We zeggen niet dat we alles goed gedaan hebben”, was bij herhaling Nagels boodschap. Een interne evaluatiecommissie zal op 8 mei verslag doen over de verkiezingscampagne. Dat zal gebeuren tijdens een partijcongres waar Nagel zijn voorzitterschap toch al neerlegt, want hij was vorig jaar augustus tijdelijk aangetrokken om 50Plus „door de grootste crisis in haar bestaan” te loodsen”, nadat boegbeeld Henk Krol was opgestapt als partijleider en een nieuwe beweging begon. Woensdag werd duidelijk dat Krol op eigen houtje onvoldoende stemmen heeft gehaald om terug te kunnen keren in de Tweede Kamer.