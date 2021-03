‘Ghanese hulpverleners eisten seks in ruil voor hiv-hulp’

Zeker acht leidinggevenden van de Ghanese hulporganisatie NAP+ hebben tussen 2010 en 2019 meermaals hun machtspositie misbruikt door seksuele handelingen te eisen in ruil voor toegang tot hiv-hulpprogramma’s. Ook namen zij smeergeld aan en staken ze dagvergoedingen in eigen zak. Dat concludeert hulporganisatie Global Fund, een internationaal fonds dat geld inzamelt voor de bestrijding van onder meer aids, op basis van eigen onderzoek. NAP+ ontvangt subsidies van Global Fund.

In een vrijdag verschenen rapport staat dat de leidinggevenden binnen de hulporganisatie „een cultuur van uitbuiting en misbruik” in stand hielden. De onderzoekers namen na de eerste beschuldigingen in juli 2019 in totaal 43 interviews af met onder anderen hulpverleners, ooggetuigen en vrouwelijke deelnemers aan het hulpprogramma van NAP+ (voluit: Ghana Network Association of People Living with HIV).

Negen deelnemers aan het programma meldden dat ze seksueel uitgebuit of misbruikt zijn door acht verschillende leidinggevenden in ruil voor toegang tot het hulprogramma. Volgens ooggetuigen hebben ook lagere medewerkers van NAP+ zich hier schuldig aan gemaakt of wisten zij af van de misstanden. Ook zouden verschillende slachtoffers zich niet durven te melden.

‘Diep verontrust’

Global Fund-directeur Peter Sands schrijft in een brief dat hij „diep verontrust” is door de bevindingen en noemt het gedrag van de betrokkenen „weerzinwekkend”. Volgens Sands stelt het internationale fonds alles in werking om seksuele uitbuiting, misbruik en intimidatie in de toekomst te voorkomen, onder meer door het opzetten van trainingen en mogelijkheden om misstanden eerder te melden.

Global Fund biedt vanuit het Zwitserse Genève hulp aan programma’s in ruim honderd landen. De organisatie investeert jaarlijks zo’n 4 miljard dollar en wordt naast de private sector gefinancierd door onder meer de Amerikaanse en Franse overheid. Nederland doneert volgens de organisatie 156 miljoen euro in de periode 2020 tot 2022 en is daarmee de tiende grootste publieke donateur.