Feyenoord wint weer niet, nu gelijkspel tegen FC Emmen: 1-1

Het is Feyenood zaterdagavond niet gelukt om de thuiswedstrijd tegen FC Emmen te winnen. De ploeg van trainer Dick Advocaat moest genoegen nemen met een gelijkspel (1-1).

Feyonoord wist in de eerste helft op voorsprong te komen: in de 37ste minuut ging een schot van Orkun Kökcü, via het lichaam van Miguel Araujo, het doel in. Lang bleef het 1-0 staan, totdat FC Emmen laat in de wedstrijd een strafschop kreeg toegekend. De videoscheidsrechter zag dat Lutsharel Geertruida op een voet van Caner Cavlan had gestaan, en dus ging voor Michael de Leeuw de bal op de stip. De Leeuw benutte die penalty en scoorde zo de gelijkmaker. In slotfase had de thuisploeg meerdere kansen om toch te winnen, maar Steven Berhuis, Nicolai Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik hadden allen pech.

De Rotterdamse ploeg heeft slechts drie van de laatste elf competitieduels gewonnen. Na zaterdagavond blijft de ploeg staan op nummer 5 van de ranglijst. Als dat zo blijft, moet de ploeg aan het einde van het seizoen meedoen aan de play-offs voor een plaats in de voorronde van de nieuwe Conference League. FC Emmen staat dankzij het gelijkspel op gelijke hoogte met ADO, op de voorlaatste plek van de Eredivisie.

FC Utrecht wint

Eerder op zaterdag wist FC Utrecht net te winnen van Fortuna Sittard: het werd 1-0 dankzij een doelpunt een kwartier voor tijd door Adrián Dalmau. Dankzij de winst kon Utrecht, nummer zeven in de competitie, drie punten afstand nemen van FC Twente. (ANP)