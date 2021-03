Experiment, een teken van leven: het Fieldlabs-festival is meer dan ‘eindelijk weer mogen’

In een hoekje van het grote Lowlands-terrein bij Biddinghuizen komen dit weekend twee keer 1.500 bezoekers samen, en wordt er gedanst alsof er geen coronavirus bestaat. Vooraf moesten bezoekers, artiesten en organisatie zich laten testen op het virus - net als vijf dagen na het evenement.

De twee Fieldlabsproeven op zaterdag (dance) en op zondag (pop/rock) betekenen voor elke deelnemende partij iets anders. Naast een festivaldag is het ook en vooral een experiment, waar de bezoekersstromen onderzocht worden. Voor de evenementenbranche, die het een jaar zonder de grote evenementen moest doen, is het Fieldlabsevenement een belangrijk ijkpunt: hoe staan de leveranciers ervoor? Zijn we klaar voor de festivalzomer? De lachende derden zijn de gelukkigen die aan een kaartje konden komen: „ik ben blij dat ik de wetenschap hier een handje mee kan helpen.”

De evenementenbranche werd hard geraakt tijdens de coronacrisis: zijn er nog wel genoeg beveiligers voor de festivals?

De festivalbranche: ‘hoe gaat het met de leveranciers?’

Op vrijdag wordt op het festivalterrein een laatste check van de lichtshow uitgevoerd, en doet de brandweer een veiligheidsinspectie. Voor Mojo en ID&T, behorend tot de grootste festivalorganisatoren van Nederland, is het een bijzondere samenwerking. Normaal verzorgen ze afzonderlijk weekendfestivals als Lowlands en Defqon.1 (respectievelijk 60.000 en 78.000 bezoekers) maar voor de Fieldlabsproef met ‘slechts’ 1.500 bezoekers per dag werken ze eenmalig samen. Het zorgt voor een bonte verzameling mensen op het festivalterrein. Mojo-windjacks werken zij aan zij met Defqon-petten. Een breedgeschouderde man met een Thunderdome-jas fietst langs het kleine podium, waar bij het soundchecken nog soulmuziek wordt gedraaid - maar even later beukende hardstyle klinkt. Hoewel er buiten wordt gewerkt, draagt haast iedereen van de organisatie mondkapjes.

„De ID&T-jongens zijn van het ‘niet-lullen-maar-poetsen’, daar houden we wel van”, zegt Martine Bosch lachend, namens Mojo is zij verantwoordelijk voor de festivalhoreca. Ze knikt naar hoofdproducenten Stef Luteijn en Joost van Straten van ID&T, die tegenover haar aan een picknicktafel zitten. „Er was weleens overleg tussen Mojo en ID&T, maar we kenden elkaar niet heel goed”, aldus Van Straten. „Nu we samen ‘buiten mogen spelen’ klikt het echt goed samen, je wordt echt een hechte groep.”

„Alle leveranciers deden onbezoldigd mee, hoe moeilijk ze het ook hebben.”

Door de coronamaatregelen duurde de opbouw volgens Joost van Straten van ID&T langer dan normaal. „Er mochten niet te veel partijen tegelijk aanwezig zijn. Alleen toen de tent en de podiumdelen werden opgeleverd was het wat drukker. We zijn met zo’n veertig man een dag of zes à zeven bezig geweest.”

Na ruim een jaar van stilstand is het tweedaagse Fieldlabsfestival voor de evenementenbranche vooral een warming-up voor het grotere werk. „Als we straks weer los kunnen, moeten alle leveranciers er nog wel staan”, zegt Bosch. Aan de opbouw van dit kleine festival werkten zeker tachtig leveranciers mee, van licht en geluid tot podiumbouw, schat Luteijn in. „We belden onze leveranciers met de vraag: doen jullie mee aan dit project? Iedereen stemde in en werkte onbezoldigd mee, hoe moeilijk ze het ook hebben. Het laat zien hoe iedereen erin staat: we moeten weer.”

Maar naast hun werk blijven Bosch, Van Straten en Luteijn ook liefhebbers. „Toen bij het testen de muziek openging, dat was me een kippenvelmoment!” aldus Van Straten. Martine Bosch valt hem bij: „Ik kreeg een brok in m’n keel bij het soundchecken. Je beseft dan pas hoelang je geen versterkt geluid hebt gehoord.”

Vanaf 1 juli weer naar festivals? Volgens het kabinet moet dat kunnen.

De onderzoekers: ‘was proefkonijn zijn ooit leuker?’

Voor de onderzoekers van Fieldlabs is het ook duidelijk: we zijn hier vandaag bij een experiment - al moet hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss erkennen dat het wel verdacht veel weg heeft van een festival. „Was het ooit leuker om in Nederland proefkonijn te zijn?” zegt Voss grappend, naast onderzoeker bij Fieldlabs maakt hij tevens deel uit van het Outbreak Management Team (OMT).

Waar er bij de eerdere proeven tijdens een congres, twee voetbalwedstrijden en twee optredens in de Ziggo Dome nog met ‘bubbels’ werd getest, geldt dit weekend voor het eerst de anderhalvemeterregel niet en loopt iedereen door elkaar heen. De bewegingen van bezoekers worden met tags anoniem gemonitord. Voss: „Met de tags kunnen we precies volgen wat elke festivalbezoeker doet. Wie een persoon allemaal tegenkomt, hoelang een contact duurt. Dat bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat we een goed beeld hebben van hoe mensen zich bewegen.”

Weinig mondkapjes bij het concert van André Hazes in de Ziggo Dome: ‘Drinken en dansen met mondkapjes is geen pretje’

Ook nu worden er videobeelden gemaakt en zuurstofmetingen gedaan. Of dat niet wat zinloos is in een grote tent, terwijl het buiten waait? „Wat je hoopt te meten is dat zo’n halfopen tent dermate veel ventilatie heeft, dat er geen ophoping van CO₂ plaatsvindt als er zevenhonderd man staat te dansen”, zegt Voss. „Dat gaan ze bij de TU Delft onderzoeken.”

„Wat je hoopt te meten is dat zo’n halfopen tent dermate veel ventilatie heeft, dat er geen ophoping van CO₂ plaatsvindt als er zevenhonderd man staat te dansen.”

De bezoekers: ‘veiliger dan de supermarkt’

En dan de bezoekers. Tijd om los te komen is niet nodig; al bij de eerste dj staat het publiek vooraan tegen de hekken - en al na een kwartier lijkt het alsof het festival al uren bezig is. Bij velen is een gelukzalige glimlach duidelijk zichtbaar – al was het maar omdat vrijwel niemand van de bezoekers gehoor lijkt te geven aan het verzoek van de organisatie een mondkapje te dragen.

Op de vraag of ze op een festival of een experiment zijn, antwoordt iedereen hetzelfde. „We zijn hier op een festival. 100 procent”, zegt Mickey (41). Ik weet dat het ook een experiment is, maar voor mij is het vooral heerlijk om weer even los te kunnen gaan.”

Stan Baggen (26) en zijn 19-jarige broer Ties hebben met het nodige geluk een kaartje kunnen bemachtigen. „Onze oudere broer had het in eerste instantie geregeld, maar die kon geen vrij krijgen vandaag. De organisatie kon de kaarten gelukkig op onze naam overzetten.” Ze staan aan de zijkant voor het hoofdpodium, net buiten de grote dansende massa. „Corona? Nee zeg. Het voelt hier veiliger dan in de supermarkt, nu iedereen vooraf getest is.”

Ook voor Tessa (23) is het een prettig weerzien: “Precies een jaar geleden stond ik voor het laatst op een feestje, bij [dj] Reinier Zonneveld in de Amsterdamse Marktkantine. Vandaag sluit hij af, dat is toch wel heel bijzonder.”