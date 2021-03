Een stevige eindsprint in de campagne – nu nog iets over de achterblijvers

Altijd indrukwekkend om te zien hoe verkiezingsjournalistiek in de laatste dagen heuvelopwaarts naar een crescendo groeit, om dan het lange dal van de kabinetsformatie in te suizen, al dan niet in postnatale depressie.

Ook NRC leverde meer dan genoeg verslaggeving in druk, online en audio om een warenhuis te vullen, met een tour de force van de Haagse redactie, Binnenland en een fantastisch liveblog.

Dat werd door lezers ook beloond, want deze week brak NRC door de grens van 300.000 abonnees – een record (de 200.000-grens werd in 1987 bereikt).

Maar met zoveel collectieve inzet en focus is de vraag die erachteraan komt sloffen ook: kwam het rumoer in de marge ook een beetje aan bod? Bij grote nieuwsgebeurtenissen bestaat altijd de kans dat onvoorzien ‘kleiner’ nieuws, dat op de deur klopt in plaats van die in te trappen, niet of pas laat wordt opgemerkt.

Sommige lezers klaagden daarover, vaak vanuit engagement en partijdig – maar toch. Zelf viel me ook een hink-stap-sprong in de berichtgeving op; niks fataals, maar dat is juist het punt.

Neem het ‘stemadvies’ dat NRC uitbracht volgens de Partij voor de Dieren – ja, op die partij.

Lijsttrekker Esther Ouwehand twitterde de NRC-voorpagina van vorige week zaterdag, met al die niet-ingekleurde rondjes van het stembiljet. Alleen, bij haar waren de rondjes zo gegroepeerd dat het logo van haar partij eruit sprong. Grapje! Alsof er al niet geinig genoeg werd gedaan in de vreemd wezenloze campagne.

De krant liet het er maar bij zitten – en ja, een dagvaarding zou zelf ook weer lachwekkend zijn geweest. Maar een vilein stukje in de rubriek De Haagse Stemming of elders had ik niet gek gevonden. De bio-industrie fotoshop je tenslotte ook niet de wereld uit.

Wél in die rubriek las ik vreemd genoeg over de groeiende chaos bij het briefstemmen. In de ochtendeditie onder de kop Ongeldige stemmen bederven het feestje en het trefwoord Briefje komt zo. In NRC Handelsblad werd het gelukkig serieuzer gebracht.

Hoe zat het met andere ‘kleine’, procedurele vragen? De afwijkende opzet van de verkiezingen werd vermeld in een uitlegstuk dat de regels herhaalde, maar geen nadere vragen stelde. Zoals: waarom mag de campagne twee dagen doorgaan, terwijl de stemlokalen al open zijn?

Kiezers die louter NRC lezen zullen zich ook hebben afgevraagd wat Wilders in het NOS-slotdebat bedoelde met het verwijt dat Rutte „dertien keer” de wet had overtreden. Dat sloeg op nieuwe antwoorden op Kamervragen over het Toeslagenschandaal, waarin de wetsovertredingen van de Belastingdienst stonden opgesomd. Niet vermeld, want te weinig mankracht op een hectisch drukke redactie, luidt de verklaring. Wat ook niet hielp: ook dat schandaal speelde nauwelijks een rol in de campagne.

Wat gebeurde er intussen op straat? In het weekend golfden honderden demonstranten rellend met de Mobiele Eenheid over het Haagse Malieveld. Filmpjes van ‘buitenproportioneel’ politiegeweld suisden direct online – ook een uit Amerika geleend actiemiddel. Beelden zonder context komen harder aan.

Wat was de context? NRC bracht maandag niets, pas woensdag volgde een interview met een politiekenner. Wél was dinsdag een pagina uitgetrokken voor politiegeweld in Londen, nog altijd iets verder van huis. De Volkskrant bracht maandag een foto van het politieoptreden op de voorpagina, dinsdag een paginagrote analyse met de verwijten én het verweer van de politie.

Over activisten, maar dan van de extremistische soort: NRC maakte melding van zijn overlijden, maar bracht geen necrologie van René Roemersma, de enige die ooit terechtstond op verdenking van RaRa-terrorisme (wat een bekende foto opleverde van de verdachte met zijn benen uitdagend op het hekje). Ik weet het, de rij wachtenden voor de wekelijkse necrologie-rubriek is lang en groeiend – maar toch.

Tot slot de ook al bijna-iconische ANP-foto van D66-leider Sigrid Kaag die haar zege op tafel viert. Die foto haalde veel kranten, ook nrc.next, maar bleek achteraf, legde de Volkskrant uit, een campagnefoto in opdracht van D66. De fotograaf was aanwezig in het partijkantoor op uitnodiging en kosten van de partij. Het ANP was daar niet van op de hoogte toen de foto ’s avonds binnenkwamen.

De NRC-redactie, die vaker met de fotograaf werkt, evenmin. Maar de chef Fotoredactie trok kort na deadline (en middernacht) wél aan de bel. Zij had inmiddels van een NRC-fotograaf die het kantoor niet in mocht, begrepen hoe de vork in de steel zat. Het bijschrift bij de foto werd online aangepast („Foto Martijn Beekman/D66”) . Had ze de foto genomen als ze dit wist? Misschien wel, zegt de chef, maar dan had er in elk geval over kunnen worden gediscussieerd.

De krant schreef het niet op. Geen ramp, wel een gemiste kans voor een leerzaam mediastukje. De meeste freelance fotografen kunnen allang niet meer leven van persfoto’s en nemen allerlei opdrachten aan – ook deze.

Ben ik negatief? Nee, want NRC bood elke dag een imposant pakket geschreven (en gesproken) journalistiek over de verkiezingen én ander nieuws. En inderdaad, je kan niet alles tegelijk.

Toch wil ik blijven opkomen voor de losers in de nieuwsslag. Het nieuws met een kleinere ‘n’ dat je in je ooghoeken of bij de buren ziet opdoemen tussen groot nieuws (L or XL) en ‘eigen nieuws’ (vaak XXL). Modaal nieuws dus (M), misschien niet dwingend en al op tv geweest, maar toch relevant en soms van nice opeens need to know. Klein nieuws kan, als je het bijhoudt, zomaar groot worden.

Reacties: ombudsman@nrc.nl

De lezer schrijft ... Reclame in mijn oor Toen ik onlangs een politieke podcast van NRC (Haagse Zaken) wilde beluisteren, kreeg ik eerst een reclame te horen van de partij Volt („Stem op Volt!”). Dat ergert mij. Wat is het beleid over politieke reclame bij een politieke podcast van NRC? Annemarie Broekhof

... de krant antwoordt Goed punt, er wordt naar u geluisterd De nieuwe audio-journalistiek van NRC stelt weer nieuwe eisen en roept natuurlijk ook (goede) vragen op. Aan het begin van podcasts zit een advertentieruimte (een zogeheten pre-roll) van maximaal 30 seconden, die met het geluid van een gong wordt gescheiden van de redactionele inhoud. Voor advertenties gelden dezelfde regels als voor krant en site. Om verwarring te voorkomen wordt, mede met dank aan de lezer, een boodschap toegevoegd aan alle NRC-podcasts met advertenties. Ze worden ingeleid met een tekst die het onderscheid met de redactionele inhoud helder maakt. De volgorde is dan: tekst – reclame – gong – redactionele inhoud.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 maart 2021