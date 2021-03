OMT-lid Koopmans ziet weinig ruimte voor versoepelingen

OMT-lid Marion Koopmans ziet op korte termijn weinig ruimte om de coronamaatregelen te versoepelen. De stijgende besmettingscijfers wijzen volgens haar waarschijnlijk op het begin van een derde golf, zei ze vrijdag in het tv-programma Nieuwsuur. Het kabinet spreekt zondag op basis van het advies van het OMT (Outbreak Management Team) over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen, waarbij het onder meer zal gaan over de terrassen, het hoger onderwijs en de avondklok.

„Je ziet de toename nu wat meer onder jongeren en onder kinderen, die nu ook veel meer worden getest”, aldus Koopmans. Het OMT is volgens haar bang dat het aantal besmettingen ook in oudere leeftijdsgroepen zal oplopen. Aangezien ouderen een relatief grotere kans lopen om door het coronavirus in het ziekenhuis te belanden, is een toename van het aantal ziekenhuisopnames volgens de viroloog „de komende tijd aannemelijk”.

Of versoepelingen mogelijk zijn, is volgens Koopmans afhankelijk van de vaccinatiesnelheid en in hoeverre mensen zich aan de coronaregels houden, zo zegt ze. „Iedereen is toe aan versoepelingen. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen er niet gevaccineerd zijn, is het nog net te vroeg.”

D66-leider en demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) zei vrijdag dat de avondklok „heel snel” moet worden geschrapt nu vanaf eind maart het weer langer licht blijft buiten. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie, CDA) bracht daarna de stijgende besmettingscijfers naar buiten, waar hij naar zijn zeggen „bijna kortademig” van werd. Daarmee leek hij voor te sorteren op de discussie over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen.