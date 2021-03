Chinezen en Amerikanen gebruiken hun topontmoeting als show voor eigen publiek

De Nationale Veiligheidsadviseur van president Biden, Jake Sullivan, zei na anderhalve dag overleg met een hoge Chinese delegatie in Alaska: „We gaan terug naar Washington en kijken waar we staan.”

Het is dé vraag na de eerste Chinees-Amerikaanse top in het tijdperk-Biden: wat is nu de relatie tussen Verenigde Staten en China, tussen de twee grootmachten wier onderlinge verstandhouding geen land onberoerd laat, noch in Azië, noch in het Westen? De verhouding tussen de twee is van belang voor welvaart en veiligheid evenals voor internationale samenwerking op een groot aantal terreinen, zoals klimaatverandering en de nucleaire ambities van Noord-Korea en Iran.

Heeft het tweedaagse overleg in Anchorage de lucht geklaard of was het een startschot voor escalatie? Kruipen de twee concurrenten de komende tijd naar elkaar toe, of verschraalt de relatie tot crisisbeheersing met ‘rode telefoons’ om ernstige ongelukken te voorkomen?

Geen start van dialoog

De Amerikaanse delegatie had vooraf duidelijk gemaakt dat de verwachtingen minimaal waren. Er zouden geen besluiten genomen worden, de bijeenkomst mocht niet gezien worden als het begin van een geïnstitutionaliseerde dialoog. Tot zover het ‘verwachtingsmanagement’, hetgeen nog iets anders is dan de echte inzet voor de gesprekken. Aan Chinese kant bestond de hoop dat de VS onder Biden zouden terugkeren naar de constructievere toon die men gewend was uit de tijd van president Obama, toen China ongestoord kon groeien. Onder president Trump waren de verhoudingen, vanuit Chinese optiek, er alleen maar op achteruit gegaan.

In Hotel Captain Cook ontvingen Sullivan en minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Li en de hoogste functionairs voor het buitenland, Yang Jiechi. De openingszet van de Amerikanen was donderdag geen demonstratie van behoedzaam aftasten. Blinken en Sullivan gingen er met gestrekt been in, Yang kaatste snoeihard terug. Wat beschaafde openingswoorden van een paar minuten moesten zijn, werd een pittige openbare twist. Er was ruimte voor één grapje: na een lange verklaring zei Yang dat het een test was voor de tolk, waarop Blinken zei dat de tolk in aanmerking kwam voor een loonsverhoging.

Het was klaarblijkelijk politiek opportuun voor beide partijen om zichtbaar de degens te kruisen

De openlijke botsing was mede bedoeld voor het Chinese en het Amerikaanse publiek. Het was klaarblijkelijk politiek opportuun voor beide partijen om zichtbaar de degens te kruisen.

De VS stelden dat China vrede en veiligheid in gevaar brachten in de wereld door zich niet aan internationale normen en afspraken te houden. Blinken hekelde het Chinese optreden in Hongkong en verwees naar de behandeling van de Oeigoeren, de minderheid in de noordwestelijke provincie Xinjiang, die door de VS als genocide is bestempeld. De nieuwe Amerikaanse ploeg had al in verkiezingstijd beloofd op te zullen komen voor internationale samenwerking en democratische waarden en liet nu zien dat het menens was. Ook heeft Biden zich voorgenomen om tegenwicht te bieden aan China door de band met bondgenoten aan te halen. Blinken verwees herhaaldelijk naar bondgenoten – de harde woorden tegen China waren ook voor hen bedoeld.

Yang Jiechi, China’s topman op het gebied van buitenlandse zaken, verzette zich fel tegen een Amerika dat China de les leest – een teken van het met sprongen toegenomen zelfvertrouwen van China. Yang meende ook dat de VS hand in eigen boezem moesten steken en verwees naar racisme in de Amerikaanse samenleving.

Niet de VS maar de VN

De confrontatie bij aanvang van de bijeenkomst was niet te zien op de Chinese staatstelevisie. De ontmoeting was het tweede nieuwsonderwerp, na een item over de export van Chinese vaccins. Er was geen sprekende Amerikaan in te zien en er werd niets herhaald van wat er aan de Amerikaanse kant te berde was gebracht. Het laat zien hoezeer de bijeenkomst ook in China werd gebruikt als een show voor eigen publiek. Chinese kijkers kregen vooral mee dat een alleszins redelijk China zich nooit zou laten knechten door een onredelijk en bemoeizuchtig Amerika.

Volgens Yang zijn het niet de VS maar de Verenigde Naties die bepalen wat de internationale normen zijn. En laat het nu juist in de VN zijn dat China zijn invloed de laatste jaren sterk heeft uitgebreid. Daardoor zijn bijvoorbeeld breed gedragen veroordelingen van China’s mensenrechtenschendingen vrijwel onmogelijk geworden.

Voor China zijn Xinjiang, Tibet, Hongkong of Taiwan onbespreekbaar, al was het alleen maar omdat de Chinese overheid dan tegenover de eigen bevolking ongeloofwaardig zou worden. Hoe die grote struikelblokken in de Amerikaans-Chinese betrekkingen aangepakt moeten om confrontatie te vermijden, blijft onduidelijk.

China zag voorafgaand aan de ontmoeting het herstel van een structurele dialoog voor zich: veel overleg, veel uitwisselingen van gedachten, een breed scala aan gespreksonderwerpen maar zo min mogelijk concrete toezeggingen van Chinese kant. Onder Obama kreeg China zo de ruimte om zo ongestoord mogelijk door te groeien. China geloofde dat de tijd in het voordeel van China zou werken, en dat de macht en economische kracht van de VS mettertijd vanzelf zou afnemen.

Voor China is het dan ook een schok en een teleurstelling dat de VS onder Biden niet bereid blijken te zijn terug te keren naar de aanpak van Obama. China heeft daar nog niet direct een antwoord op.

Veranderingen in de relaties tussen grootmachten zijn een kwestie van jaren, niet van één ministeriële ontmoeting. Maar de bijeenkomst in Anchorage gaf vooralsnog weinig hoop op nauwere banden tussen de VS en China. Integendeel. Het lijkt erop dat twee voorlopig afstevenen op minder dialoog, minder compromissen en meer conflicten.

