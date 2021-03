‘Als het om bomen gaat moet je voortdurend aan de bel hangen’

‘Cora, wij willen flora’, ‘Blijf thuiswerken voor Amelisweerd’, ‘Geef ons zuurstof, geen fijnstof’. Een lint van spandoeken in het bos van Amelisweerd bij Utrecht moet inzichtelijk maken om welke bomen het precies gaat deze zaterdagmiddag. Op een veld even verderop bij landhuis Nieuw Amelisweerd wordt geprotesteerd tegen de verbreding van de A27. Voor die verbreding moeten 350 – volgens de telling van Rijkswaterstaat – tot 800 – telling van de actievoerders – bomen gekapt worden.

In november ondertekende inmiddels demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) een tracébesluit waarin staat dat op een traject van ruim 20 kilometer de snelweg wordt verbreed tot twee keer zeven rijstroken. Met de verbreding moeten de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren. Anderhalf jaar geleden sneuvelde een eerder besluit bij de Raad van State, onder meer omdat onduidelijk is of de extra stikstofuitstoot de natuur langs de snelwegen ernstige schade zal toebrengen. Ook nu is bij de Raad van State bezwaar gemaakt.

„Vandaag begint de lente, en het is niet de laatste lente voor deze bomen”, hoopt Els Rijke, woordvoerder van de organiserende actiegroep ‘Amelisweerd niet geasfalteerd’. „Het gebied wordt heel veel gebruikt. Er is al zo weinig natuur rondom Utrecht, er mag echt niet nog meer verdwijnen.” Ze is blij met de opkomst. Een paar honderd mensen – meer was vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan – staan in groepjes verspreid over het veld.

Naast dit protest, is er vanuit de actiegroep sinds januari een bomenwacht actief. Rijke: „Elke dag houden mensen in de gaten of er al voorbereidingen getroffen worden. Veertig jaar geleden, toen de snelweg aangelegd werd, reden er bulldozers het terrein op terwijl er een rechtszitting over aan de gang was.”

Momentum

Bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben de partijen die tegen de verbreding zijn geen meerderheid behaald. Maar er is enig momentum, denkt Rijke. „We hopen dat het in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet onderwerp van gesprek zal zijn.” Sigrid Kaag twitterde in de campagne dat ze tegen de verbreding van de A27 is. „We hopen dat D66 de rug recht zal houden. Daar gaan we Kaag in ieder geval aan proberen te houden.”

Ook andere actiegroepen zien in Kaag een strohalm. Op een bankje naast het veld zit Wendy Kranendonk (52) met haar moeder. „Ik ben ook actief voor Extinction Rebellion en na die tweet zijn we een brievenactie richting Kaag begonnen.” Behalve een duur plan – de snelwegverbreding zal 1,5 miljard euro gaan kosten, is de verbreding ook een achterhaald plan – vindt ze. „Er wordt veel minder gereden sinds de coronacrisis is begonnen, drukte is hier nu geen probleem. Veel mensen zeggen blijvend meer thuis te gaan werken, dus wie zegt dat het verkeer weer vast zal komen te staan?”

Vanaf het podium zegt televisiepresentator en Utrechter Joris Linssen dat het lijkt alsof de landelijke overheid in een andere wereld leeft. „Geen seconde denken ze aan de klimaatcrisis. Geen seconde aan het vele thuiswerken. Geen seconde aan de mensen die hier graag komen. Ze denken wel aan één seconde tijdswinst voor de automobilist.”

Linssen figureerde ook in een actievideo van de Kerngroep Ring Utrecht die onlangs rondging, waarin bekende Nederlanders, voornamelijk Utrechters, zich uitspreken tegen het kappen van de bomen van Amelisweerd. Bij de actie hoort ook een petitie, die sinds 6 maart ruim 120.000 keer ondertekend is.

Op het veld lopen twee lange bomen tussen de mensen door. In één van de pakken zit Ronnie Lauxen (39). Hij voert vaker actie voor bomen. „Als het om bomen gaat moet je voortdurend aan de bel hangen. Anders wordt het al gauw wisselgeld.” Over deze bomen is hij hoopvol. „Het besluit is kansloos. De stikstofberekening klopt hier ook niet, het maakt echt geen kans.”

Stikstofberekening

Hij refereert aan een recente uitspraak van de Raad van State in een vergelijkbare situatie. Bij een verbreding van de A15 en A12 bij Eindhoven is volgens die uitspraak onterecht niet berekend hoeveel stikstof er neerkomt op een afstand van meer dan 5 kilometer van de wegen. De stikstofberekening voor de verbreding bij Utrecht is op dezelfde manier gedaan, de bezwaarmakers hopen dat de Raad van State ook hierover zal oordelen dat dit niet juist is gebeurd.

Als Lauxen geen boom is, is hij ingenieur. „Er zijn meer ideeën voor Utrecht. Als je de 1,5 miljard voor deze snelweg in je zak houdt, is er geld om in de noordelijke rondweg te steken, en in nieuwe woningen in de polder van Rijnenburg. Dat zijn ook voor de minister mooie plannen, niemand hoeft hier gezichtsverlies te leiden.” In de tweet van Kaag heeft hij niet per se vertrouwen. „Hoe belangrijk is dit voor D66? Grote kans dat ze bij de onderhandelingen water bij de wijn doet, het lijkt me een dubbeltje op zijn kant.”

Lise (11) en Nina (9) komen rechtstreeks vanaf hun scoutingclub hierheen, ze hebben hun groene bloezen nog aan. „De natuur moet gewoon voorgaan. Zonder natuur zouden wij er ook niet zijn geweest”, zegt Lise. Ook Evi (6) en Wytze (4) zijn hier met een duidelijk doel. „We komen staken. Voor de minister, tegen de bomen”, zegt Evi. Ze kijkt om naar moeder. „Toch?”